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В Україні пройшло перше засідання медради МОЗ: Тодуров вказав на проблеми ЗНО та законів

1.6т
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В Україні в понеділок, 13 липня, відбулося перше засідання медичної ради Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомив у Facebook кардіохірург, заслужений лікар України й директор "Інституту серця" в Києві Борис Тодуров, його виступ стосувався трансплантології і надання допомоги хворим з інфарктом міокарда.

"Потрібно терміново міняти наказ №569, який регламентує використання стентів на гострому інфаркті та при гострому коронарному синдромі", – наголосив Тодуров.

Чиновники та медики також обговорили необхідність зниження прохідного балу на ЗНО до 130 для педіатрів та санітарних лікарів.

Глава МОЗ Максим Степанов на засіданні

Глава МОЗ Максим Степанов на засіданні

Facebook / Борис Тодуров

Крім того, на засіданні обрали секретаря та заступника голови ради, обговорили низку організаційних питань й окреслили графік подальшої роботи.

"Усі мали можливість висловитися про наболіле", – заявив директор "Інституту серця".

Засідання медичної ради

Засідання медичної ради

Facebook / Борис Тодуров

Facebook / Борис Тодуров

Facebook / Борис Тодуров

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Тодуров повідомив, що фінансування "Інституту серця" в рік у рази менше окладу топчиновника і становить усього 230 мільйонів гривень.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
здоров'я
Особи
Максим Степанов Борис Тодуров
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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