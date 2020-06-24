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Зайва вага може викликати старече слабоумство, - вчені

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Ожиріння можна вважати важливим фактором, який підвищує ризик розвитку старечого слабоумства на 30 відсотків.

До такого висновку прийшли вчені з Університетського коледжу Лондона, які опублікували своє дослідження в International Journal of Epidemiology. Вони відзначили, що в репрезентативній вибірці літніх англійців з деменцією 74 відсотки склали люди з надмірною вагою.

В ході вивчення вплив віку на функціонування організму дослідники з'ясували, що індекс маси тіла (ІМТ) добровольців, які брали участь в експериментах, надавав вплив на розвиток деменції в наступні 10 – 15 років.

Так, у людей з ІМТ вище 30 пунктів, тобто тих, хто має значну зайву вагу, ризик розвитку деменції виявився вищим на 31 відсоток. У жінок цей показник став вищим – 39 відсотків.

Поки вчені не змогли знайти прямий взаємозв'язок між збільшенням маси жирової тканини і розвитком слабоумства. Але вони припускають, що посередником у цьому процесі може виступати поява гіпертонії в літньому віці.

У дослідженні вказали, що доведеними причинами розвитку деменції є неправильна дієта, низька фізична активність і шкідливі звички.

Як писав OBOZREVATEL, вчені встановили, що зайва вага, тобто ожиріння може стати додатковим фактором ризику заразитися коронавірусом COVID-19.

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дослідження ожиріння
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