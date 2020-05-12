Загальна для діабету, раку й коронавірусу: вчені знайшли причину високої смертності від COVID-19

Висока смертність пацієнтів від нового типу коронавірусу пов'язана з різними запальними процесами в організмі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Адже саме осіб, які мають супутні хвороби, зокрема літніх, медики називають тими, хто наражається на особливий ризик в разі COVID-19. Про це пише Daily Mail, посилаючись на дослідження вчених.

За словами фахівців, діабет 2-го типу, хвороби серця, Альцгеймера, рак, а також коронавірус – хоч і не пов'язані між собою стани, але в їхній основі лежить одна проблема. І це запалення.

"Запалення є ознакою природної реакції організму на інфекцію. Коли імунна система мобілізується, сплеск активності захисних клітин спричинює побічні продукти, як-от гарячка та почервоніння шкіри або лихоманка, коли задіяна вся система", – зазначають дослідники.

Водночас підкреслюється, що ожиріння та хронічні захворювання також спричинюють запалення.

Зокрема, встановлено, що люди з надмірною вагою мають вищі рівні запальних молекул-месенджерів, які називаються цитокінами, що заважають нормальним функціям клітин і порушують їх.

Науковці дійшли висновку, що надмірна запальна реакція вважається основною причиною тяжкості захворювання та смерті в пацієнтів із COVID-19.

Проаналізувавши медичні дані 17,4 мільйона осіб, дослідники з Оксфордського університету теж підрахували, що хворі з надмірною масою тіла втричі частіше помирають від коронавірусу.

Так, у Британії фахівці вже забили на сполох, зазначивши, що знуджені, замкнені в чотирьох стінах через карантин дорослі громадяни ризикують ще більше набрати вагу, вживаючи алкоголь – приховане джерело цукру, а також більше закусок.

"Точне розуміння того, як хвороби впливають на різні групи людей, справді важливе. Після того як пандемія закінчиться, нам потрібно ретельно подумати над тим, як зробити нашу країну здоровою для всіх нас", – кажуть експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вчених, незважаючи на те, що коронавірус COVID-19 здебільшого вражає легені, він може поширюватися на багато органів, включно з серцем і кровоносними судинами, нирками, кишечником і мозком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!