За рекламу ліків від COVID-19 українську компанію оштрафували на півмільйона

Юрій Сергієнко Новини медицини 21:45, 3.07.2020 Оновлено: 21:58, 3.07.2020

Антимонопольний комітет України оштрафував фармацевтичну корпорацію "Юрія-Фарм" на 528 тисяч гривень за те, що вона поширювала в рекламі неправдиві дані про препарат "Декасан", який нібито допомагає в лікуванні коронавірусу.

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Про це повідомляється на сайті АМКУ. Штраф необхідно сплатити протягом двох місяців від дня отримання рішення.

"Такими діями підприємство порушило конкуренційне законодавство, вводило в оману споживачів і могло отримати конкурентну перевагу перед іншими виробниками лікарських засобів", – йдеться в повідомленні.

Регулятор виявив в рекламному ролику на телеканалі "1+1" поширення інформації про те, що "Декасан" діє "на всі складні віруси, в тому числі коронавіруси".

Реклама "Декасан" на телебаченні
АМКУ

При цьому в інструкції немає ніякої інформації про такі властивості препарату. Також немає даних про клінічні дослідження, які підтверджували б лікувальний або профілактичних ефект щодо COVID-19.

В АМКУ також зазначили, що дані про лікування або профілактики коронавірусу даними ліками не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі заявили про наявність в Україні є препарату, який допомагає в лікуванні COVID-19. Зокрема, він знижує негативні наслідки дії вірусу.

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