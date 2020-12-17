З настанням 2021 року медична система України "ляже"

Віктор Литвиненко Новини медицини 18:54, 17.12.2020 Оновлено: 18:56, 17.12.2020

Депутат партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що починаючи з 1 січня 2021 року лікарні та аптеки перестануть отримувати грошові кошти.

Про це член політсили написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Стефанишиної, українська система медицини не зможе працювати, оскільки не затверджений Порядок реалізації програми медичних гарантій.

Депутат попередила, що 7 000 лікарень по всій Україні, 9 000 аптек, які беруть участь в програмі "Доступні ліки", сотні тисяч лікарів залишаться без зарплати, а мільйони хворих не отримають медичну допомогу.

"Відправить її (медицину – прим. ред.) в повний локдаун особисто Максим Степанов. Саме через його бездіяльність з 1 січня Національна служба здоров'я України не зможе заключити контракти на медичні послуги та ліки", – заявила Стефанишина.

Раніше MedOboz писав, що підвищений рівень цукру в крові може бути маркером тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів, навіть якщо у них немає діабету.

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