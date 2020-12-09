"Юрія-Фарм "знову оштрафували

Марія Шевчук Новини медицини 19:59, 9.12.2020 Оновлено: 20:00, 9.12.2020

Компанія "Юрія-Фарм" оштрафована за недобросовісну рекламу препарату Декасан, в якій був використаний слоган "Діє на всі складні віруси, включаючи коронавірус".

Держпродспоживслужба міста Києва наклала на виробника штраф в розмірі 5083 гривень. Копії відповідного рішення були опубліковані в Facebook.

Рекламний ролик містить недостовірну інформацію, чим підриває довіру суспільства до реклами та вводить в оману споживачів.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день немає специфічних препаратів для лікування COVID-19, а ті ліки, що використовуються медиками, внесені в офіційні протоколи.

Влітку 2020 року виробник вже був оштрафований Антимонопольним комітетом України на 528 000 гривен.

Рішення ГУ Держпродспоживслужби №275
Facebook Костянтина Зерова
Рішення ГУ Держпродспоживслужби №275
Facebook Костянтина Зерова

Раніше MedOboz писав, що під час клінічних випробувань вакцини від коронавірусу компанії Pfizer померли шість осіб.

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