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/ Новини медицини

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Редактор новин

"Юрія-Фарм "знову оштрафували

  • У рекламі препарату Декасан, який виробляє компанія, містилася недостовірна інформація

  • Лікарському засобу були приписані "антиковідні" властивості

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Компанія "Юрія-Фарм" оштрафована за недобросовісну рекламу препарату Декасан, в якій був використаний слоган "Діє на всі складні віруси, включаючи коронавірус".

Держпродспоживслужба міста Києва наклала на виробника штраф в розмірі 5083 гривень. Копії відповідного рішення були опубліковані в Facebook.

Рекламний ролик містить недостовірну інформацію, чим підриває довіру суспільства до реклами та вводить в оману споживачів.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день немає специфічних препаратів для лікування COVID-19, а ті ліки, що використовуються медиками, внесені в офіційні протоколи.

Влітку 2020 року виробник вже був оштрафований Антимонопольним комітетом України на 528 000 гривен.

Рішення ГУ Держпродспоживслужби №275
Рішення ГУ Держпродспоживслужби №275. Джерело: Facebook Костянтина Зерова
Рішення ГУ Держпродспоживслужби №275
Рішення ГУ Держпродспоживслужби №275. Джерело: Facebook Костянтина Зерова

Раніше MedOboz писав, що під час клінічних випробувань вакцини від коронавірусу компанії Pfizer померли шість осіб.

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Автор
Марія Шевчук Марія Шевчук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Госпотребслужба штрафы ліки
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