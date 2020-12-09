"Юрія-Фарм "знову оштрафували

Компанія "Юрія-Фарм" оштрафована за недобросовісну рекламу препарату Декасан, в якій був використаний слоган "Діє на всі складні віруси, включаючи коронавірус".
Держпродспоживслужба міста Києва наклала на виробника штраф в розмірі 5083 гривень. Копії відповідного рішення були опубліковані в Facebook.
Рекламний ролик містить недостовірну інформацію, чим підриває довіру суспільства до реклами та вводить в оману споживачів.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день немає специфічних препаратів для лікування COVID-19, а ті ліки, що використовуються медиками, внесені в офіційні протоколи.
Влітку 2020 року виробник вже був оштрафований Антимонопольним комітетом України на 528 000 гривен.
Раніше MedOboz писав, що під час клінічних випробувань вакцини від коронавірусу компанії Pfizer померли шість осіб.
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