У здорової людини температура тіла може коливатися від 35,5 до 37,2 градуса. Тож підвищена температура не завжди є симптомом зараження коронавірусом COVID-19.

Про це "Експрес" розповіла докторка медичних наук, лікарка-терапевтка Тетяна Анікеєва.

"Часто підвищена температура пов'язана зі стресами, психосоматикою, порушеннями сну. Також вона підвищується після фізичних навантажень і після їжі. Деякі продукти здатні змінити температуру тіла майже на градус: гострі страви та приправи можуть її підвищити, а агрус зелених сортів і жовті сливи – знизити. Вранці температура завжди буде трохи нижчою, а у вечірні години – вищою. А є люди, для яких 37-37,2 – звичайна температура тіла протягом усього життя", – пояснила медикиня.

Лікарка сказала, якою має бути температура здорової людини

Анікеєва додала, що в літніх людей температура тіла зазвичай на градус нижча від 36,6, а ось для немовлят норма – 37,2. У жінок протягом фертильного періоду температура тіла буде на 0,3-0,5 градуса вищою. Також інші хвороби, крім COVID-19, здатні її підвищувати.

"Причиною можуть бути різні захворювання – гіперфункція (надмірна активність роботи) щитовидної залози, залізодефіцитна анемія – зниження гемоглобіну в крові або запальні процеси в організмі. Інфекційне захворювання – це лише одна з 100 можливих причин зміни температурного фону організму", – підкреслила лікарка.

Також медикиня пояснила, що температурний скринінг не дуже ефективний для виявлення заражених.

"Вимірювання температури безконтактним термометром – це не зовсім правильно. Якщо людина перебувала на сонці або в теплому приміщенні протягом декількох годин, то її шкіра нагріється, а термометр покаже вищі показники, ніж вони є насправді. Так само, якщо її з підвищеною температурою занурити обличчям в холодну воду, то перші 10-15 хвилин безконтактний термометр покаже температуру на кілька десятих градуса нижчу", – пояснила Анікеєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що зростання статистики кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Європі можливе завдяки внесенню до неї тільки даних вимірювання температури або швидких тестів.

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