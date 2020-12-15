Як знизити ризик поширення коронавірусу в приміщеннях

Вірус SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну хворобу, поширюється з краплинами слини, а також більш дрібними частками, які називаються аерозолем. Щоб запобігти його розповсюдженню повітряно-крапельним шляхом в житлових або офісних приміщеннях, фахівці рекомендують часто їх провітрювати.

Про те, які заходи допоможуть поліпшити вентиляцію вдома або на роботі розповіла Мері-Луїза Маклоус, професор кафедри епідеміології, охорони здоров'я та боротьби з інфекційними захворюваннями Університету Нового Південного Уельсу.

Вчена дала наступні поради:

Відкрийте вікна та двері – це найкраща стратегія, якщо у вас святкова вечеря з рідними або захід з колегами в офісі. Налаштуйте кондиціонер на надходження свіжого повітря зовні. Перевірте, щоб прилад як вдома, так і в офісі був налаштований правильно. Використовуйте вентилятори. Згідно з рекомендаціями CDC, вентилятори найкраще розміщувати біля відкритих вікон, щоб покращити потік повітря. Якщо в приміщенні весь час знаходяться люди, вентилятор не варто виключати. Можна використовувати високоефективні повітряні фільтри (HEPA), щоб зменшити концентрацію частинок SARS-CoV-2 в повітрі. Однак ці пристрої можуть бути більш ефективними в палатах з хворими на коронавірус або в будинках для людей похилого віку, ніж вдома, так що не поспішайте їх купувати. У громадському транспорті або таксі рекомендується відкривати всі вікна, щоб допомогти розсіяти вірусні частинки. Однак в деяких видах транспорту це може це може бути неможливо, наприклад в поїздах. У цих випадках слід надіти маску. У таксі можна включити кондиціонер, щоб він подавав повітря зовні.

Раніше MedOboz писав, що підвищений рівень цукру в крові може бути маркером тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів, навіть якщо у них немає діабету.

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