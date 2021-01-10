Як вакцина від коронавірусу впливає на людей з пластикою обличчя: Голубовська роз'яснила нюанси
Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська розповіла, що зв'язок вакцини проти COVID-19 із запальними реакціями у пацієнтів з філерами має потенційний ризик.
За її словами, Американське товариство дерматологічної хірургії опублікувало вказівки на цю тему. Відповідний пост Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook.
Експертка зазначила, що сам цей зв'язок не є чимось екстраординарним, так як інші вакцини, включаючи проти грипу, також були пов'язані з запальними реакціями у людей з філерами.
Варто відзначити, що філери – це інноваційні косметологічні препарати, які застосовують як коректор шкіри і підшкірних тканин обличчя. За допомогою ін'єкції філера можна прибрати зморшки, збільшити об'єм губ, підборіддя, скул, тобто виправити або підкреслити окремі контури обличчя.
"Єдині доступні дані для оцінки цього ризику були отримані під час випробування вакцини Moderna. Із 15 184 учасників, які отримали хоча б одну дозу мРНК, у трьох розвинувся набряк обличчя або губ, який, імовірно, був пов'язаний зі шкірним наповнювачем. В групі плацебо не було порівнянних запальних явищ", – підкреслила лікарка.
За словами Голубовської, в усіх трьох випадках набряк у місці шкірного наповнювача спостерігався протягом двох днів після вакцинації і не був пов'язаний з серйозним небажаним явищем. Наповнювач був введений в терміни від двох тижнів до шести місяців до вакцинації.
Крім того, запальні реакції, які виникають внаслідок вакцинації, як правило, аналогічні тим, які спостерігаються під час вірусних, бактеріологічних захворюваннях, а також стоматологічних процедур.
Голубовська додала, що їх легко контролювати за допомогою лікувальних процедур, і вони часто проходять самі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська розповіла, як змінився COVID-19 і його ускладнення. Вона зазначила, що зараз лікарям, які працюють з "коронавірусними" пацієнтами, фізично важко – бо хворих багато.