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Як вакцина від коронавірусу впливає на людей з пластикою обличчя: Голубовська роз'яснила нюанси

10.5т
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Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська розповіла, що зв'язок вакцини проти COVID-19 із запальними реакціями у пацієнтів з філерами має потенційний ризик.

За її словами, Американське товариство дерматологічної хірургії опублікувало вказівки на цю тему. Відповідний пост Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook.

Експертка зазначила, що сам цей зв'язок не є чимось екстраординарним, так як інші вакцини, включаючи проти грипу, також були пов'язані з запальними реакціями у людей з філерами.

Варто відзначити, що філери – це інноваційні косметологічні препарати, які застосовують як коректор шкіри і підшкірних тканин обличчя. За допомогою ін'єкції філера можна прибрати зморшки, збільшити об'єм губ, підборіддя, скул, тобто виправити або підкреслити окремі контури обличчя.

Вакцина від коронавірусу впливає на людей з філерами
Вакцина від коронавірусу впливає на людей з філерами. Джерело: 24 канал

"Єдині доступні дані для оцінки цього ризику були отримані під час випробування вакцини Moderna. Із 15 184 учасників, які отримали хоча б одну дозу мРНК, у трьох розвинувся набряк обличчя або губ, який, імовірно, був пов'язаний зі шкірним наповнювачем. В групі плацебо не було порівнянних запальних явищ", – підкреслила лікарка.

За словами Голубовської, в усіх трьох випадках набряк у місці шкірного наповнювача спостерігався протягом двох днів після вакцинації і не був пов'язаний з серйозним небажаним явищем. Наповнювач був введений в терміни від двох тижнів до шести місяців до вакцинації.

Крім того, запальні реакції, які виникають внаслідок вакцинації, як правило, аналогічні тим, які спостерігаються під час вірусних, бактеріологічних захворюваннях, а також стоматологічних процедур.

Голубовська додала, що їх легко контролювати за допомогою лікувальних процедур, і вони часто проходять самі.

Вакцинація проти коронавірусу впливає на людей з пластичними операціями
Вакцинація проти коронавірусу впливає на людей з пластичними операціями. Джерело: KP40.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська розповіла, як змінився COVID-19 і його ускладнення. Вона зазначила, що зараз лікарям, які працюють з "коронавірусними" пацієнтами, фізично важко – бо хворих багато.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
пластична хірургія вірус Вакцина від коронавірусу
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