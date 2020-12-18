Як стати донором плазми і допомогти хворим на COVID-19

Пандемія коронавірусу триває майже рік. За цей час вченим вдалося багато чого дізнатися про збудника COVID-19 і головним їх досягненням є розробка вакцини. Однак імунізація – це метод профілактики хвороби, а питання з її лікуванням залишається відкритим, оскільки специфічних "антіковідних" ліків поки що немає. Фахівці, знаючи клінічну картину інфекції, вирішили використовувати методи та препарати, які можуть вплинути на ступінь прояву симптомів і допомогти організму одужати. Одним з таких відомих способів протистояти інфекції є застосування плазми людей, які перехворіли, в ній можуть знаходитися "рятувальні" антитіла.

Розробкою і виробництвом гіперімунного глобуліну на основі антитіл до SARS-Cov-2 займається компанія "Біофарма", мета якої – створити дієвий препарат для лікування коронавірусної хвороби. Головною складністю в цьому процесі є збір донорської плазми. Про те, як стати донором та допомогти пацієнтам з COVID-19, розповіла директор Biopharma Plasma Київ Оксана Хіоаре.

Як стати донором плазми

– Хто може бути донором, чи є якісь протипоказання?

– Донором плазми може стати повнолітній громадянин України, який має документ, що посвідчує його особу і місце реєстрації (прописку).

Безумовно, протипоказання до донорства є і мають абсолютний або тимчасовий характер.

До абсолютних відносяться наявність вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, аутоімунні захворювання, інвалідність, резекції органів, певні захворювання серцево-судинної системи, органів травлення, психічні захворювання.

Тимчасовими протипоказаннями до донорства є прийом антибіотиків, гормональних препаратів, ГРВІ, недавно зроблені татуювання, алергічні захворювання в стадії загострення, вагітність або лактація.

– Як відбувається забір плазми і в якій кількості?

– Збір плазми відбувається за допомогою апарату автоматичного плазмаферезу. Донор лягає на затишне крісло, його підключають до апарату і запускають процес донації. Суть процесу полягає в тому, що кров, яка надходить з вени донора, розділяється на клітини (еритроцити, тромбоцити) та плазму, яка під тиском збирається в ПВХ-пакет. Еритроцити і тромбоцити змішуються з фізіологічним розчином, який компенсує втрачений об'єм рідини, і повертаються в організм. Середня тривалість процедури становить 45-50 хвилин, в ході якої донор здає 650 мл плазми.

– Що роблять із зібраною плазмою, як в ній вимірюють рівень потрібних антитіл?

Спершу зібрану плазму заморожують. Пробірки з кров'ю, які беруться перед початком процедури донації, обстежують на антитіла до SARS-Cov-2, а також на наявність вірусних інфекцій: гепатит В і С, ВІЛ. Після отримання результатів плазму маркують, готують до карантинізації з подальшою передачею на завод-фракціонатор для виготовлення гіперімунного імуноглобуліну.

– Як правильно підготуватися до здачі донорської плазми?

– До підготовки рекомендується підходити відповідально: за три доби до донації не приймати анальгетики та аспірин, за дві доби не вживати алкогольні напої, за добу відмовитися від жирної, гострої, смаженої їжі (молочні продукти, жири рослинного та тваринного походження, яйця, горіхи, банани, фініки).

І не менш важлива рекомендація – це дотримання питного режиму: за кілька діб до процедури необхідно вжити 1,5-2 літра чистої води.

– Де можна здати плазму? В яких містах України є донорські центри?

– Здати плазму всі бажаючі зможуть в будь-якому з центрів Biopharma Plasma:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся