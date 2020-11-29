Як правильно викликати швидку допомогу: українцям дали докладні роз'яснення

Фахівці Національної служби здоров'я пояснили українцям алгоритм, як правильно викликати екстрену медичну допомогу, щоб медики приїхали якнайшвидше.

Відповіді на п’ять запитань про ЕМД опубліковано на сторінці НСЗУ у Facebook. Серед них, зокрема, й те, чи приїде швидка до пацієнта з ймовірним або підтвердженим коронавірусом.

Чи може диспетчер екстреної медичної допомоги відмовити у виклику швидкої до пацієнта без декларації?

Ні. Відсутність декларації із сімейним лікарем не є причиною відмови у виклику. Також для цього не потрібне електронне направлення.

НСЗУ надала роз'яснення на п’ять запитань громадян щодо екстреної медичної допомоги

Щоб отримати допомогу пацієнту, потрібно:

викликати швидку за номером 103, або це мають зробити його близькі, рідні, оточення (якщо йдеться, наприклад, про ДТП), лікар-координатор;

самостійно звернутись до підрозділу ЕМД.

Водночас диспетчер має право відмовити у виклику, який за суттю є необґрунтованим саме для служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Чи потрібно платити за виклик екстреної медичної допомоги?

Ні. Надання екстреної медичної допомоги за номером 103 є безоплатним для пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах, зокрема:

на місці події (на вулиці, у громадських місцях, на виробництві, у різноманітних установах);

під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час – із місця події до лікарні, або у відповідь на звернення медичних працівників;

у разі особистого звернення пацієнта, який перебуває в загрозливому для життя стані, – до підрозділу ЕМД.

У яких випадках потрібно телефонувати до 103 й розраховувати на приїзд бригади?

Швидка допомога обов’язково приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги. Зокрема, у разі:

знепритомнення й судом;

раптових розладів дихання та раптового болю в ділянці серця;

блювоти кров’ю та зовнішньої кровотечі;

гострого болю в черевній порожнині;

ознак гострих інфекційних захворювань;

порушення мовлення, слабкості в кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічної коми;

гострих психічних розладів, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;

усіх видів травм та ураження електричним струмом, блискавкою, під час теплових ударів, асфіксії тощо;

ушкоджень під час ДТП, аварії на виробництві, стихійного лиха тощо;

отруєнь, укусів тварин, змій, павуків і комах, а також анафілактичних реакцій;

порушення нормального перебігу вагітності.

Викликаючи швидку, не можна приховувати свої симптоми чи навпаки – перебільшувати їх лише заради приїзду медиків

Як правильно викликати екстрену медичну допомогу?

"Головне правило – надавати достовірну інформацію диспетчеру, який відповість на дзвінок за номером 103. Не можна приховувати ані симптоми, ані іншу важливу інформацію. Наприклад, якщо до пацієнта з підозрою на інсульт викликають швидку, обов’язково потрібно повідомити про підвищену температуру, якщо вона є. Також не можна перебільшувати наявні симптоми з метою, щоб диспетчер прийняв виклик. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу. А найголовніше, що людина, яка справді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатися: усі бригади буде зайнято", – пояснюють у НСЗУ.

Там додають: алгоритм виклику за номером 103 можна переглянути тут.

Чи приїде швидка до пацієнта з ймовірним або підтвердженим COVID-19?

Медики кажуть, що карета швидкої допомоги обов’язково приїде в разі критичного стану пацієнта. Наприклад, коли в нього спостерігається утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище за 38° C, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану.

Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан хворого із симптомами або підтвердженим COVID-19 на місці виклику та за потреби транспортує до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою. Якщо за висновком бригади ЕМД пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації щодо самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що з 26 листопада українці отримали можливість викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування COVID-19 через контакт-центр МОЗ. Він уточнив, що екстрену медичну допомогу в такий спосіб викликати не вийде.