Як передається коронавірус: вчені показали три небезпечні шляхи

Кашель, чхання і розмови можуть поширювати коронавірус через мікрокраплі, які здатні подолати відстань у 2,5 метра по повітрю.

Результати дослідження оприлюднило Daily Mail. Великі краплі від кашлю з більшою ймовірністю переносять вірус, але зникають швидше. Крихітні крапельки заражають значно рідше, але легко потрапляють до легень.

Експерти виявили, що гучна розмова протягом однієї хвилини може призвести до утворення тисячі крапель, здатних переносити коронавірус. Водночас при чханні їх може з'явитися близько 40 тис.

Кашель – один із найпоширеніших симптомів COVID-19 – викликає близько 3 тис. крапель.

Вчені пояснили, що не всі краплі будуть переносити вірус. Більші ймовірніше поширюють хворобу, але вони зовсім недовго залишаються в повітрі. А ось у дрібних крапель ймовірність зараження нижча, але вони можуть бути в повітрі довше.

"Аерозоль, що виділяється з рота під час кашлю, з'являється не у вигляді окремих крапель, а у вигляді струменя з провідним вихором, схожим на той, що розбризкується з інгалятора. Він може подолати значну відстань у навколишнє середовище, перш ніж нарешті розсіється", – написали у своєму дослідженні Раджив Дханд з університету Теннессі та Джі Лі з Раш з університету в Чикаго.

За їхніми словами, викиди від кашлю та чхання містять краплі різних розмірів, зважені в багатофазній турбулентній хмарі.

"Турбулентність поширюється навколо дрібніших частинок, і вихори в хмарі ресуспендують частки так, що вони осідають повільніше, причому деякі частинки пересуваються в повітрі більш ніж на 2,5 метра. Крім того, краплі меншого розміру можуть розпорошуватися на висоту від 4 до 6 метрів, що теоретично досить для входу та проходження через стельові системи вентиляції в деяких будівлях", – зазначили вчені.

Дослідження показало, що різниця між типами крапель може впливати на їхню здатність заражати вірусом.

Найбільші краплі, ймовірно, ті, які виділяються під час кашлю, мають тенденцію проходити найменшу відстань. Більшість із них впаде на землю, перш ніж подолає 2 метри протягом 10 секунд.

А ось дрібні крапельки, які зазвичай виділяються при чханні або гучній розмові, здатні протриматися в повітрі до 17 хвилин.

Тому політики у Великобританії закликали паби та кафе заборонити спів і не вмикати гучну музику, щоб людям не доводилося говорити голосно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус частіше передається через повітря і під час розмови з інфікованою людиною. При цьому ймовірність інфікуватися через дотик до поверхні з COVID-19 втричі менший.

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