Супрун назвала "зеленку" і йод застарілими: коли їх не можна використовувати

"Зеленка" і йод у 21-му столітті – "застарілі", і користуватися цими засобами – як використовувати стаціонарні телефони, а не сучасні смартфони.

Про це заявила колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, чому діамантовий зелений і йод малоефективні, а в деяких випадках – небезпечні.

"Зеленка"

Супрун зазначила, що в західних країнах у жодній аптеці цих ліків немає. Також на авторитетних сайтах медичних організацій та клінік немає рекомендацій для застосування "зеленки" для загоєння ран чи порізів.

Цей засіб Супрун не рекомендує використовувати для дітей, оскільки він не тільки може викликати подразнення, але й викликати опік поверхні рани.

"Досі "зеленку" використовують під час вітрянки, щоб підсушити ранки й уникнути зараження. І тут вона не допоможе. У випадку вітрянки дуже важливо зняти свербіж, щоб не пошкоджувати рани та не занести інфекцію. Але для цього не потрібна "зеленка".

Найперше рекомендується мазати рани препаратом із діючою речовиною каламін. Він зменшує свербіж, не сушить, заспокоює й охолоджує шкіру, знезаражує, на відміну від "зеленки" він безбарвний", – написала колишня в.о. голови МОЗ.

Якщо свербіж дуже сильний, вона порадила прийняти антигістамінні препарати, за необхідності – знеболювальне.

Йод

Супрун повідомила, що йодові розчини досить ефективні в загоєнні ран, але йдеться не про "чистий" препарат, а його більш сучасні "наступники", як, наприклад, повідон-йод.

Сам по собі спиртовий розчин йоду досить агресивний і краще не змащувати їм звичайний поріз. Це може подразнити пошкоджену область.

Крім того, йод і його розчини мають протипоказання: не рекомендується використовувати для немовлят, людей із порушеннями функції щитовидної залози, вагітним і тим, хто годує груддю, особам, які мають підвищену чутливість до йоду.

Також не рекомендується використовувати йод в разі глибоких, колотих ранах, укусу тварин, серйозних опіків або під час використання щільної пов'язки. Це може збільшити ймовірність побічних ефектів.

Facebook / Уляна Супрун

Як обробити поріз або рану

"Переважно, коли поріз або рана неглибокі, фактично нічого не треба на них наносити додатково, а тим більше "агресивні" кольорові мітки за допомогою "зеленки" або йоду", – підкреслила Супрун.

При порізі вона рекомендує:

Помити руки з милом.

Зупинити кровотечу, якщо рана досить велика, чистою пов'язкою. Її потрібно притиснути до рани на декий час.

Зробити рану чистою. Для цього її потрібно промити водою без мила, його можна використовувати тільки навколо постраждалої області.

Якщо в рані є бруд, його потрібно обережно витягнути пінцетом, попередньо очистивши антисептиком.

Обережно протерти рану чистою тканиною, але не використовувати нічого "пухнастого", наприклад, ватяні диски.

Накласти на рану стерильну пов'язку. Якщо кров просочується через неї, не заміняти на іншу, а накласти поверх ще одну пов'язку і легко притиснути рану.

Невелику подряпину можна залишити відкритою.

Можна нанести на подряпину вазелін, щоб зберегти поверхню вологою і не допустити пересихання. Суха кірка тріскається й довше заживає.

Коли потрібно звернутися до лікаря?

Якщо кровотеча не зупиняється, рана глибока або великого розміру (більше 5 см).

Рану складно очистити, вона викликає дуже сильний біль.

Поріз знаходиться поблизу великої кровоносної судини або суглоба.

Виникає почервоніння, набряк або з'являється гній, підвищується температура (це може свідчити про інфекцію).

Якщо рани викликані укусом тварини чи людини.

Повний пост Супрун:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун розповіла про найбільш смертоносні види раку та їх діагностику. Вона порадила разом із лікарем скласти індивідуальний план скринінгів, виходячи з наявності ризиків, віку і статі.

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