Втрачений рік: українські епідеміологи повідомили про нові докази ефективності Протефлазіду

Чи почує Мінздоров’я українських учених цього разу?

Рік тому, у перші місяці пандемії, українські вчені-епідеміологи заявили, що один із українських противірусних препаратів з діючою речовиною протефлазід показав здатність гальмувати реплікацію коронавірусу. У лабораторії Інституту епідеміології імені Громашевського НАМНУ досліджували коронавірус гастроентериту свиней. Учені припустили, що речовина може діяти й на SARS-CoV-2, що має аналогічні "мішені" для роботи противірусного препарату.

Тоді історія отримала досить неоднозначний розвиток: у Кабміні ніяк не відреагували на офіційне звернення керівництва Академії меднаук із пропозицією ввести противірусний препарат до протоколу лікування Ковід-19. А Уляна Супрун звинуватила українських учених у заняттях "псевдонаукою", заявивши, що тільки ліки, схвалені "на Заході" можуть застосовуватися при лікуванні коронавірусної інфекції.

Але рік по тому Протефлазід знову опинився в центрі уваги українських вірусологів та епідеміологів.

У розпорядженні нашої редакції виявився Інформаційний лист, розісланий 2 квітня 2021 року всім обласним департаментам охорони здоров'я, медичним науково-дослідним установам (що працюють при Національній академії наук і Академії медичних наук, при Мінздоров’я й при Держуправлінні справами), а також медвишам і медбібліотекам.

Відправники Інформаційного листа – обидві головних вірусологічних установи країни: Інститут епідеміології імені Громашевського НАМНУ та Інститут молекулярної біології НАНУ, а також Центр наукової медичної інформації Мінздоров’я.

Документ містить інформацію про останні наукові дослідження діючої речовини протефлазід, але вже на коронавірусі людини, зокрема SARS-CoV-2. До того ж, мова йде про серію досліджень, проведених протягом року в наукових центрах Америки і Європи: в Галвестонській національній лабораторії (США), Саарландському університеті (Німеччина), Ганноверській медичній школі (Німеччина), Лабораторії BSL3 CReSA (Іспанія). Де вивчалися різні аспекти ефективності української діючої речовини, отриманої з природних флавоноїдів. Загальний висновок: "Проведені дослідження свідчать про високу специфічну противірусну ефективність препарату Протефлазід ® на коронавіруси людей (сезонний HCo 229E і пандемічний SARS-Co-2) і тварин (ТГС). Показано, що мішенями дії Протефлазіду® на SARS-Co V -2 є його РНК-полімераза й головна 3CL протеаза [білки, блокування яких перешкоджає розмноженню вірусу] – це є обґрунтуванням для подальшої розробки схем специфічної профілактики та лікування СOVID-19".

Очевидно, що об’ємний та різнобічний масив досліджень, імена провідних учених (які не ризикували б репутацією, якби мова йшла про слабко підтверджувані гіпотези) та їхня готовність відповісти на додаткові питання про дослідження діючої речовини протефлазід (що позначено в останньому абзаці Листа) означають, що українські вчені-епідеміологи аргументовано переконані в тому, що препарат має реальну пряму противірусну дію на SARS-CoV-2 та інші коронавіруси.

Факт розсилання інформації для наукового й медичного аналізу та використання в розпал третьої хвилі пандемії, є важливим сигнальним маячком. Професійні епідеміологи вказують на ефективний український продукт, який може рятувати пацієнтів і, мабуть, змінити трагічну статистику пандемії в Україні.

Однак, через 10 днів після розсилання Інформаційного листа Інституту епідеміології імені Громашевського НАМНУ, Інституту молекулярної біології НАНУ та Центру наукової медичної інформації Мінздоров’я, жодної публічної реакції від державних інституцій, відповідальних за прийняття рішень під час пандемії, не надійшло.

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