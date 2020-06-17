ВООЗ заявила про науковий прорив у лікуванні COVID-19

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус оцінив результати клінічних випробувань дексаметазону під час лікування COVID-19 як науковий прорив.

Як йдеться на сайті ВООЗ, відповідні дослідження проводилися у Великобританії. Вони показали, що дексаметазон може бути життєво важливим для пацієнтів, які перебувають у критичному стані.

Згідно з даними, наданими ВООЗ, для хворих, які перебувають на апараті ШВЛ, смертність знижується приблизно на одну третину, а для тих, кому потрібен тільки кисень, – приблизно на одну п'яту.

"Це чудова новина, і я вітаю уряд Великобританії, Оксфордський університет, багато лікарень і пацієнтів у Великобританії, які внесли свій вклад у цей рятівний науковий прорив", – сказав Гебрєсус.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Британії знайшли препарат, який знижує смертність від COVID-19.

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