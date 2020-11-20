ВООЗ не рекомендує використовувати Ремдесивір для лікування хворих на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я порадила лікарям не використовувати Ремдесивір для лікування пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.

Як передає CNBC, в даний час "немає доказів" того, що цей противірусний препарат покращує виживаність або скорочує час одужання.

Група з розробки рекомендацій ВООЗ та міжнародні експерти прийшли до висновку, що Ремдесивір не чинить значного впливу на смертність або інші важливі наслідки для пацієнтів, такі як необхідність штучної вентиляції легень або час для клінічного поліпшення. Рекомендація була опублікована в медичному журналі BMJ.

У відповідь на це компанія Gilead повідомила, що Ремдесивір "визнаний стандартом лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19" у багатьох країнах світу.

Препарат під торговою маркою Veklury став першим схваленим лікарським засобом для лікування коронавірусної хвороби.

Ремдесівір привернув увагу всього світу як потенційно ефективний засіб для лікування COVID-19. Вінбув одним з препаратів, які використовувались для лікування Дональда Трампа. Однак дослідження, що фінансується Національними інститутами охорони здоров'я, показало, що він незначно скорочує час відновлення у деяких пацієнтів з коронавірусною хворобою.

MedOboz раніше повідомляв, що європейські реаніматологи не рекомендують Ремдесивір для лікування COVID-19. На їхню думку, препарат не повинен ставати традиційним методом лікування ковіду.