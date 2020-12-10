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ВООЗ назвала головні причини смертності за останні 20 років

  • 20 років тому в топ-10 основних причин входили тільки чотири неінфекційних захворювання, тоді як в 2019 їх стало вже сім

  • До списоку вперше потрапили хвороба Альцгеймера та інші форми деменції

  • Ішемічна хвороба серця є основною причиною смертності населення на планеті

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З 2000 року люди стали менше вмирати від інфекційних захворювань і частіше – від хвороб серця, діабету та раку.

Це встановила ВООЗ, провівши масштабне дослідження про причини смертності в світі, пише ВВС. Воно було проведено на основі даних, зібраних до пандемії COVID-19.

20 років тому в топ-10 основних причин входили тільки чотири неінфекційних захворювання, тоді як в 2019 їх стало вже сім.

Список основних причин смерті в усьому світі на 2019 рік виглядає так:

  1. ішемічна хвороба серця;

  2. інсульт;

  3. хронічна обструктивна хвороба легень;

  4. інфекції нижніх дихальних шляхів*;

  5. неонатальні захворювання*;

  6. онкозахворювання органів дихання;

  7. хвороба Альцгеймера та інші форми слабоумства;

  8. діарея*;

  9. цукровий діабет;

  10. хвороба нирок.

* – інфекційні захворювання.

Ішемічна хвороба серця – основна причина смертності населення планети. На неї припадає 16% усіх летальних випадків.

Смертність новонароджених теж знизилася, на 1,2 млн у порівнянні з 2000 роком. Однак в слаборозвинених країнах ця причина залишається провідною.

У топ-10 вперше потрапили нейродегенеративні захворювання, від яких більше страждають жінки.

Статистика діабету теж невтішна. За останні 20 років кількість летальних випадків зросла на 70%, в першу чергу, серед чоловіків.

Що стосується інфекційних захворювань, то світ став краще з ними справлятися, але вірусна пневмонія залишається найнебезпечнішою інфекційною хворобою, в той час як ВІЛ і туберкульоз покинули список.

ВООЗ також нагадала про інші серйозні причини, які не пов'язані зі здоров'ям. Серед них автомобільні аварії та наркотики.

Раніше MedOboz повідомляв, що чоловіки, інфіковані коронавірусів, частіше потрапляють у відділення інтенсивної терапії. Імовірність їх смерті від COVID-19 на 39% вище, ніж у жінок.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Теги
смерть Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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