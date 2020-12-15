Внесок українських виробників в боротьбу з COVID-19

Українське підприємство "Київгума" займається виготовленням виробів з гуми, латексу, силікону та пластмаси. Реалізація його продукції відбувається не тільки в Україні, але і в 28 інших країнах світу. Компанія також відома тим, що стала першим вітчизняним виробником спецкостюмів біозахисту для українських медиків з приходом пандемії COVID-19. Про те, як йдуть справи з виробничими потужностями українських виробників, розповів директор з продажів ТОВ "Київгума" Олександр Жученко.

Олександр Жученко – директор з продажів ТОВ "Київгума"

У цьому році "Київгума" виповнилося 90 років. У чому секрет компанії, як вдається стільки років залишатися на ринку?

– Думаю, секрет "Київгума" полягає в тому, що вона йде в ногу з часом і хоче бути корисною для своєї країни та суспільства. Починаючи ще з 1930-х років, підприємство виробляє життєво необхідну продукцію, яка стала невід'ємною частиною нашого побуту і до якої всі так звикли. Незважаючи на вік, ми прагнемо використовувати нові технології, щоб задовольнити сучасний попит. Наш головний пріоритет – якість, надійність і соціальна відповідальність. Компанія завжди готова надати підтримку у важкій ситуації. Так, в 80-х роках минулого століття "Київгума" виробляла протичумні костюми високої якості. Маючи такий досвід, ми не змогли просто спостерігати і відразу включилися в боротьбу з коронавірусом в нашій країні.

В "Київгума" розробили та виготовили інноваційний матеріал GumaTexTM, який стійкий до багаторазового дезінфекції і не поглинає рідини. Він забезпечує більш високий клас захисту від інфекцій і не має аналогів. Разом з епідеміологами та медиками були розроблені зручні моделі комбінезонів і халатів багаторазового використання за європейським стандартом. Ці продукти пройшли всі необхідні випробування перед виходом на ринок.

В даний час скільки товарів медпризначення, а конкретно засобів захисту, закуповується за кордоном? Чи підтримує держава вітчизняних виробників?

– Можна зрозуміти, якщо за кордоном купується продукція, якої в Україні немає, але ми, на щастя, бачимо позитивну тенденцію – держава підтримує свого виробника. Наша продукція була гідно оцінена МОЗ та ДП "Медзакупівлі", після чого ми домовилися про постачання наших ЗІЗів багаторазової захисту. Хочеться відзначити, ДП "Медзакупівлі" – це фахівці європейського рівня, їх компетентність та професіоналізм вражає. Наявність в Україні такої структури дозволяє забезпечувати наших лікарів і медсестер товарами європейського зразка.

У нас було чимало запитів на поставку захисного одягу для медиків з Європи, проте, в першу чергу, вважаємо за необхідне забезпечити українських лікарів. "Київгума" завжди готова підтримати державу, надавши продукт високої якості за доступними цінами.

"Київгума" увійшла в рейтинг прозорих компаній, як Вам це вдалося?

– Наші працівники отримують білі зарплати, у нас є трансфер по Київській області, безкоштовні обіди і страхування життя. Ми намагаємося створити всі умови для комфортної роботи, оскільки наше підприємство соціально-орієнтоване. Також ми є активними членами Спілки українських підприємців та Європейської Бізнес Асоціації. Нам приємно, що нашу компанію оцінюють, як хорошого роботодавця.

Чи готова "Київгума" забезпечити костюмами багаторазової захисту всю Україну? Чи плануєте виходити на європейський ринок?

– Як я сказав на початку, у нас в пріоритеті якість, а не кількість. Адже йдеться про здоров'я і життя українців! У нас є власна унікальна акредитована лабораторія, де ми перевіряємо продукт, а при необхідності звертаємося до інших українських та міжнародних лабораторій. На наш високоякісний продукт європейського зразка є попит в Європі та США, однак наша мета – забезпечити українських медиків надійними ЗІЗами.

Відповісти на наявний в країні попит на захисну продукцію поодинці важко, тому ми з радістю ділимося нашими технологіями і досвідом з іншими українськими потужними виробниками європейського рівня, такими як VENETO MED. Ще на початку пандемії COVID-19, навесні 2020 року, ми почали співпрацювати. На сьогодні у нас вже є результати спільної роботи – був запущений проект з виробництва захисних халатів, які відповідають європейським стандартам.

Щоб захистити медпрацівників України та дати їм можливість безпечно для свого здоров'я робити таку важливу роботу, товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума", "Група Венето", "ТК-Медзахист", "ОЛТЕКС", "Сангін", "ЮАСафеті" і приватне акціонерне підприємство "Трикотажна фабрика" РОЗА "об'єдналися і заснували Громадську спіску "БіоМедЗахист". Її метою є об'єднання вітчизняних виробників високоякісних ЗІЗів.

Нехай ми згуртувалися зовсім не з радісної причини, хочеться подякувати всім волонтерам, які допомагали доставити продукцію лікарям і вченим, які працювали над розробкою технології за європейськими стандартами, а також всіх небайдужих, хто підтримував і підтримує наших медиків "на передовій". Перемогти коронавірус ми зможемо тільки спільними силами.

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