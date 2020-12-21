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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Виробники медобладнання активно нарощують виробництво

1.6т
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З початком вакцинації населення від COVID-19 різко виріс попит на шприци, які необхідні для введення препарату.

Як передає MedicalХpress, провідний німецький виробник Almo робить все, щоб задовольнити майбутні потреби.

Компанія займається виготовленням даного медичного товару цілодобово сім днів на тиждень. Кожні 13 секунд збираються 64 шприци.

Крім Німеччини, шприци від Almo використовують більш ніж в 140 країнах по всьому світу.

Зі схваленням вакцини від коронавірусу та подальшої імунізацією населення компанія отримала замовлення від BioNTech і Pfizer, а також від іншого німецького розробника, чий препарат-кандидат перебуває на фінальній стадії тестувань.

Американська Becton Dickinson – головний конкурент Almo, раніше повідомив про отримання замовлень на виготовлення понад мільярду ін'єкційних пристроїв в рамках глобальної боротьби з COVID-19.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Тег
Вакцина від коронавірусу
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