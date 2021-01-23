Виробник британської вакцини попередив про затримки поставок

Шведсько-британський виробник вакцин від коронавірусу AstraZeneca заявив, що у зв'язку з проблемами виробництва доступних початкових доз вакцини виявиться менше, ніж очікувалося.

Проблеми з поставками викликали розчарування в Євросоюзі, пише BBC. Зокрема, комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес висловила "глибоке незадоволення" таким повідомленням.

Так, Reuters з посиланням на джерело в ЄС пише, що поставки будуть скорочені на 60% – до 31 мільйона в першому кварталі 2021 року. До березня компанія повинна була поставити близько 80 мільйонів доз до 27 країн ЄС.

Вакцину AstraZeneca було озроблено в Оксфордському університеті. Її ще не схвалено для застосування в Європейському Союзі, але очікується, що це відбудеться в кінці січня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через затримки поставок вакцин Pfizer і Astrazeneca Італія може переглянути план вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ВООЗ розповіла про смертність від вакцини проти коронавірусу. За її даними, станом на 20 січня в світі не було жодного летального випадку.

Також повідомлялося, що в ЄС раніше пообіцяли допомогти Україні із якнайшвидшим отриманням вакцини від COVID-19. Про це йшла мова в листі президента Європейської ради і президента Єврокомісії Володимиру Зеленському.