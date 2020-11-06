Влітку 2020 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) оголосило, що для того, щоб експериментальна вакцина проти COVID-19 отримала зелене світло, вона повинна бути безпечною і "запобігати хворобі або знижувати її тяжкість як мінімум у 50% вакцинованих людей".

Насправді жодна вакцина не має 100%-ої ефективності, але деякі з них працюють краще, ніж інші. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, однією з найуспішніших є вакцина від кору: в 97% випадків щеплення ефективно запобігає захворюванням. Однак 50% – це далеко не 97%.

За словами фахівців, 50% – це низький показник, але це все ж таки деякий захист, а деякий захист краще, ніж його повна відсутність.

Таким чином, грунтуючись на 50%-му порозі, встановленому FDA для вакцини проти COVID-19, імунізація може допомогти тільки половині людей, які її отримають. Також можливо, що вакцина може по-різному впливати на різних людей – допомагаючи запобігти захворюванню у одних і знижуючи тяжкість інфекції у інших.

Але навіть якщо вакцина проти COVID-19 буде ефективна тільки на 50%, це теж великий результат. Для порівняння, ефективність вакцини проти грипу може значно варіювати від року до року, від 20 до 60% за останнє десятиліття, і вакцинація як і раніше приносить користь. На думку експертів, вакцина з ефективністю 60 або 70%, ймовірно, допомогла б досягти колективного імунітету і послабити коронавірусну пандемію.

Яким буде майбутнє щеплення від ковіду, ми не дізнаємося, поки не закінчаться дослідження. Тільки після завершення стане відомо, як діє вакцина на чоловіків і на жінок, на людей з супутніми захворюваннями, чи є відмінності у вікових групах; допомагає вона уникнути зараження або зменшує частоту госпіталізацій, або знижує смертність.

Наявність вакцини не дасть перемогти пандемію відразу і для імунізації мільйонів людей потрібен час. Тому такі запобіжні заходи, як носіння маски, соціальне дистанціювання і миття рук, залишатимуться важливими, поки вірус циркулює серед населення.

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