Випадковості в науці: топ-5 медичних відкриттів

Можна припустити, що всі великі відкриття в медицині – це результат цілеспрямованих дій вчених. Однак це не завжди так. Багато великих відкриттів були зроблені випадково або помилково.

Професор з Великобританії Адам Тейлор підібрав топ-5 найцікавіших випадкових медичних відкриттів.

1. Доза оксфордської вакцини

Якби вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету вводилася в зазначеній дозі, її ефективність в захисті від коронавірусу була б низькою – всього 62%, в порівнянні з ефективністю щеплень від Pfizer і Moderna (95%).

Як так вийшло? Під час клінічних випробувань в Бразилії та Південній Африці вакцину вводили двічі в попередньо визначеній дозі з інтервалом один місяць. Але в Великобританії добровольці при першій ін'єкції отримали тільки половинну дозу, при другій – повну. І, завдяки щасливому випадку, такий режим введення виявився ефективним на 90%.

2. Пеніцилін

Можливо, найвідомішим випадковим відкриттям в медицині є відкриття Олександром Флемінгом пеніциліну в 1928 році. Через те, що стерильність в лабораторії кульгала, в чашці зі стафілококами виросла і грибкова колонія.

Речовина, яку виділив вчений, була першим антибіотиком. Це відкриття допомогло подолати такі захворювання, як сифіліс, гангрена, туберкульоз, і врятувало безліч людських життів.

3. Культивування бактерій

Завдяки відкриттю Роберта Коха, з'явилася можливість окремо вирощувати різні бактерії. До цього вчені не знали, як ізолювати бактерії одна від одної. У 1872 році Кох відзначив ріст окремих колоній на шматочку картоплі, що стало поштовхом для використання агару – компонента поживних середовищ.

Знаючи, що певні збудники живуть на певних середовищах, вчені могли встановлювати причину захворювання.

4. Рентген

Застосування рентгенівських променів зробило революцію в медицині в кінці 19-початку 20 століття. Вільгельм Рентген, вивчаючи промені невідомої природи, зауважив, що вони можуть проникати крізь картон. Також він показав, що промені "Х" проникають і в тканини людини.

Застосування рентгенівського випромінювання швидко знайшло своє застосування, однак на той момент учені не уявляли величину його шкоди.

5. Виразка шлунка

Вважалося, що стрес та певні продукти харчування викликають виразку шлунка, але дослідники Баррі Маршалл і Робін Уоррен визначили справжню причину захворювання. Вони вивчали слизову оболонку шлунка і її вміст декількох пацієнтів з різними шлунковими симптомами. Завдяки вихідним бактеріальні посіви простояли довше, ніж зазвичай. Це призвело до виявлення нових бактерій з повільним ростом, що викликають ці симптоми.

MedOboz раніше писав про те, що потрібно знати про найперспективніших кандидатів на вакцину проти COVID-19.