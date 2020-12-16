Вчені заявили про прорив із вакциною проти ВІЛ
Вчені успішно протестували препарат каботегравір, який працює як короткострокова вакцина проти ВІЛ.
Видання The New Daily передає, що це стало проривом у профілактиці цієї інфекції. Попередньо, каботегравір на 89% ефективніший, ніж прийом двох антиретровірусних препаратів, що випускаються під маркою Трувада.
Дослідження 3223 жінок у віці від 18 до 45 років із семи країн Африки, які перебували в групі підвищеного ризику зараження ВІЛ, провели вчені з Північної Кароліни (США).
Половина добровольців отримувала ін'єкцію справжнього препарату кожні вісім тижнів, а також щодня таблетку плацебо. Інша половина – ін'єкцію плацебо та таблетку з комбінацією тенофовір/емтрицитабін.
З'ясувалося, що ін'єкція в дев'ять разів ефективніша для запобігання ВІЛ-інфекції, ніж таблетки.
"Результати були настільки очевидними, що дослідження третьої фази було передчасно завершено", – сказано в статті.
Відомо, що каботегравір уже схвалений у Канаді для лікування ВІЛ у складі комбінованої лікарської терапії.
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