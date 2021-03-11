Вчені повідомили про двох унікальних пацієнтів, які вилікувалися від ВІЛ

40-річний чоловік із Лондона (Великобританія) став другою людиною в світі, що вилікувалася від ВІЛ після антиретровірусної терапії, а 30-річна жінка з Есперанса (Аргентина) – другою в світі, що поборола хворобу без цього лікування.

Про випадок Адама Кастільехо, який пройшов лікування стовбуровими клітинами, що також вплинуло на ВІЛ-інфекцію, написав медичний журнал The Lancet.

За словами лікарів, чоловік, відомий як "лондонський пацієнт", через 30 місяців після припинення антиретровірусної терапії здав негативні тести на ВІЛ.

Донори стовбурових клітин, які отримав Кастільехо, мали незвичний ген, який забезпечує захист від вірусу імунодефіциту людини.

Вчені припускають, що трансплантація стовбурових клітин, очевидно, зупиняє здатність вірусу до реплікації всередині організму, замінюючи власні імунні клітини пацієнта донорськими, які чинять опір інфекції. Так, тести, проведені Кастільехо, показали, що 99% його імунних клітин були замінені донорськими.

"Це майже однозначне лікування від ВІЛ. У нас вже два з половиною роки ремісії без антиретровірусних препаратів", – сказав провідний дослідник, професор Равіндра Кумар Гупта з Кембриджського університету.

Учений додав, що цей випадок показує, що успіх трансплантації стовбурових клітин як ліки від ВІЛ, про який уперше повідомили дев'ять років тому у "берлінського пацієнта", можна повторити.

Нагадаємо, першою людиною, що вилікувався від ВІЛ, став "берлінський пацієнт" Тімоті Браун. У 2020 році він помер від лейкемії.

Вірус імунодефіциту людини

Що стосується "пацієнтки з Есперанса", то в неї через вісім років після постановки діагнозу не виявлено вірусу.

Як передає Daily Mail, про другу відому жінку, яка вилікувала інфекцію природним шляхом, оголосила група вчених із Гарварду на великій міжнародній нараді експертів з ВІЛ.

Першою такою пацієнткою була 67-річна Лорін Вілленберг із Сан-Франциско, про випадок якої стало відомо в серпні 2020 року.

"Знайти одного пацієнта з цією природною здатністю до функціонального лікування (відсутність вірусу, який може відтворюватися, – ред.) – це добре, але знайти двох – набагато краще", – сказала докторка Наталія Лауфер, лікарка пацієнтки і дослідниця ВІЛ із Буенос-Айреса.

"Це означає, що таких людей має бути більше", – додала вона.

Відомо, що пацієнтці, колишній хлопець якої помер від СНІДу, діагноз був поставлений у 2013 році.

Лікарі зазначили, що її нинішній хлопець і новонароджена дитина ВІЛ-негативні, а сама пацієнтка – "здорова, спортивна та красива жінка".

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