Від яких хвороб найчастіше помирають українці: дані МОЗ

Марина Ліснічук Кардіологія 15:25, 10.02.2021 Оновлено: 16:11, 10.02.2021

Основними причинами смертності й одними з головних факторів інвалідності в усьому світі стали серцево-судинні захворювання, серед яких – ішемічна хвороба серця й інсульт. Саме від них найчастіше помирають і українці.

Про це свідчать висновки, отримані експертами з міжнародного дослідження Глобального тягаря хвороб за 2019 рік. Дані опублікував Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ на своєму сайті.

"В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником наша країна лишається одним зі світових лідерів", – підкреслюють у відомстві.

З’ясувалося, від яких хвороб найчастіше помирають українці

Зазначається, в національному масштабі смертність від серцево-судинних захворювань за останні 29 років зросла майже на 8% – до 449 376 у 2019 році й становить 64,3% від загальної кількості летальних випадків. Примітно, що 1990 року було зафіксовано 350 605 смертей від таких хвороб – 56,5% відповідно.

В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення – ЦГЗ
phc.org.ua

У ЦГЗ нагадали основні фактори ризику, які сприяють випадкам передчасної смерті від серцево-судинних захворювань:

  • високий артеріальний тиск;

  • погане харчування;

  • холестерол;

  • високий індекс маси тіла;

  • тютюновий дим;

  • високий рівень глюкози;

  • забруднене повітря;

  • порушення функцій роботи нирок;

  • вживання алкоголю;

  • низька фізична активність.

Українці втрачають помітно більше років здорового життя через серцево-судинні захворювання, аніж сусідні країни та США
phc.org.ua

Експерти встановили, що загалом на планеті виявлення випадків серцево-судинних захворювань майже подвоїлося з 271 мільйона у 1990 році до 523 млн у 2019-му. Тоді як кількість смертей від цих недуг неухильно збільшувалася з 12,1 млн в 1990 році до 18,6 млн у 2019-му.

Від чого найчастіше помирали українці у 2019 році
Facebook Центру громадського здоров’я

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано інфографіку про те, як змінився темп смертності від коронавірусу в Україні за два тижні.

Коментувати
Здоров'я Кардіологія

Дивіться також

У Києві таксист отруїв клієнта й викинув з авто на вулицю: жертву знайшли вранці

Нові тарифи на газ: усіх українців переведуть без дозволу, а ціну перестануть контролювати

Шмигаль зустрівся з головою Євроради: українці не змогли їх розрізнити. Фото "клонів"

Україні потрібен уряд професіоналів, якими є команда Тимошенко, – експерт

У Дніпрі за декілька хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії