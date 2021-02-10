Від яких хвороб найчастіше помирають українці: дані МОЗ

Основними причинами смертності й одними з головних факторів інвалідності в усьому світі стали серцево-судинні захворювання, серед яких – ішемічна хвороба серця й інсульт. Саме від них найчастіше помирають і українці.

Про це свідчать висновки, отримані експертами з міжнародного дослідження Глобального тягаря хвороб за 2019 рік. Дані опублікував Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ на своєму сайті.

"В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником наша країна лишається одним зі світових лідерів", – підкреслюють у відомстві.

З’ясувалося, від яких хвороб найчастіше помирають українці

Зазначається, в національному масштабі смертність від серцево-судинних захворювань за останні 29 років зросла майже на 8% – до 449 376 у 2019 році й становить 64,3% від загальної кількості летальних випадків. Примітно, що 1990 року було зафіксовано 350 605 смертей від таких хвороб – 56,5% відповідно.

В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення – ЦГЗ. Джерело: phc.org.ua

У ЦГЗ нагадали основні фактори ризику, які сприяють випадкам передчасної смерті від серцево-судинних захворювань:

високий артеріальний тиск;

погане харчування;

холестерол;

високий індекс маси тіла;

тютюновий дим;

високий рівень глюкози;

забруднене повітря;

порушення функцій роботи нирок;

вживання алкоголю;

низька фізична активність.

Українці втрачають помітно більше років здорового життя через серцево-судинні захворювання, аніж сусідні країни та США. Джерело: phc.org.ua

Експерти встановили, що загалом на планеті виявлення випадків серцево-судинних захворювань майже подвоїлося з 271 мільйона у 1990 році до 523 млн у 2019-му. Тоді як кількість смертей від цих недуг неухильно збільшувалася з 12,1 млн в 1990 році до 18,6 млн у 2019-му.

Від чого найчастіше помирали українці у 2019 році. Джерело: Facebook Центру громадського здоров’я

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано інфографіку про те, як змінився темп смертності від коронавірусу в Україні за два тижні.

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