Від яких хвороб найчастіше помирають українці: дані МОЗ

Основними причинами смертності й одними з головних факторів інвалідності в усьому світі стали серцево-судинні захворювання, серед яких – ішемічна хвороба серця й інсульт. Саме від них найчастіше помирають і українці.
Про це свідчать висновки, отримані експертами з міжнародного дослідження Глобального тягаря хвороб за 2019 рік. Дані опублікував Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ на своєму сайті.
"В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником наша країна лишається одним зі світових лідерів", – підкреслюють у відомстві.
З’ясувалося, від яких хвороб найчастіше помирають українці
Зазначається, в національному масштабі смертність від серцево-судинних захворювань за останні 29 років зросла майже на 8% – до 449 376 у 2019 році й становить 64,3% від загальної кількості летальних випадків. Примітно, що 1990 року було зафіксовано 350 605 смертей від таких хвороб – 56,5% відповідно.
У ЦГЗ нагадали основні фактори ризику, які сприяють випадкам передчасної смерті від серцево-судинних захворювань:
високий артеріальний тиск;
погане харчування;
холестерол;
високий індекс маси тіла;
тютюновий дим;
високий рівень глюкози;
забруднене повітря;
порушення функцій роботи нирок;
вживання алкоголю;
низька фізична активність.
Експерти встановили, що загалом на планеті виявлення випадків серцево-судинних захворювань майже подвоїлося з 271 мільйона у 1990 році до 523 млн у 2019-му. Тоді як кількість смертей від цих недуг неухильно збільшувалася з 12,1 млн в 1990 році до 18,6 млн у 2019-му.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано інфографіку про те, як змінився темп смертності від коронавірусу в Україні за два тижні.
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