Входные ворота для вирусных инфекций: определяем и защищаем

Медики утверждают, что от вирусов, вызывающих ОРВИ, можно защититься, зная, какими путями они проникают в человеческий организм

"В медицине есть понятие входные ворота инфекции, другими словами – это орган или система через которые возбудитель попадает внутрь. Представители семейства ОРВИ проникают через полости носа и рта, а также глаза. Если вирус ОРВИ попал на кожу рук, то простуды не будет, но, если этими руками потереть нос или прикоснуться к губам, возможность заболеть вполне реальна", - объясняет семейный врач Галина Бут.

Природа выработала защитные механизмы, которые не позволяют любому витающему в воздухе вирусу вызвать заболевание. В носовой и ротовой полостях расположен барьер защиты с неспецифическими и специфическими механизмами. Неспецифические, или врожденные, механизмы оберегают от любых инфекционных агентов, а специфические – от конкретного возбудителя и, как правило, имеют иммунную память, выработанную от контакта с ранее встречавшимся инфекционным агентом. Если соприкосновение с вирусом происходит впервые, например, в детском возрасте, и на выработку факторов специфической защиты должно уйти еще драгоценное время, то основной удар берет неспецифический, или врожденный, иммунный механизм. Это слизь, выработанная клетками, выстилающими дыхательные пути, с содержащимися в ней различными факторами. Благодаря своей вязкости, слизь улавливает проникающие вирусы, бактерии, частицы пыли,.

Поэтому так важно беречь защитные рубежи в детском возрасте, когда специфический иммунитет еще не работает на полную мощность и большая нагрузка приходится на неспецифический. "Для этого необходимо соблюдать основные противоэпидемические правила: избегать контактов с потенциальными источниками заражения и места скопления людей, гулять на свежем воздухе и регулярно проветривать помещения, где находится ребенок. Также научить его соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после прогулки, не прикасаться грязными руками к лицу. В период сезонной заболеваемости простудой можно промывать нос солевыми растворами. Эти простые меры существенно снижают вероятность попадания вируса в детский организм", - рекомендует врач.

Не менее важно, по словам доктора, защитить входные ворота – при обнаружении первых симптомов острого респираторного вирусного заболевания принять меры по сдерживанию вирусной атаки. Поскольку одним из сдерживающих вирусную атаку факторов является угнетение размножения вирусов, по рекомендации врача можно принимать противовирусные препараты прямого действия, например сироп Флавовир (обновленный Иммунофлазид). Благодаря его действию на вирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания, блокируется их способность воспроизводить свое потомство в клетках и расселяться по дыхательной системе. В условиях, когда вся надежда возлагается на неспецифический иммунитет, назначение Флавовира позволит дать отпор вирусам уже "на пороге" и не пропустить их дальше.

"На сопротивляемость организма огромное влияние оказывают очаги хронических заболеваний. Аденоиды, кариозные зубы и прочие длительные воспалительные состояния истощают защитные резервы у детей, что делает входные ворота более доступными для инфекций. Даже когда болезнетворный вирус уже на пороге и намеревается развить свою активность, существуют действенные методы пресечь это. И первым препятствием будет мощный иммунный форпост в полостях носа и рта, который не позволит патогену продвинуться дальше", - добавляет Галина Бут.

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