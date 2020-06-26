Вейпінг погіршує наслідки коронавірусу, – дослідження

Люди, які використовують вейпи, схильні до ризику важких ускладнень і навіть смерті від COVID-19 не менше, ніж звичайні курці.

Як повідомляє Daily Mail, такого висновку дійшли німецькі вчені. Вони підкреслили, що вейпінг "не є здоровою альтернативою" звичайному палінню.

Дослідники визнали, що куріння є більш токсичним для організму, ніж вейпінг, але попередили: експерименти свідчать, що вейпінг "не є здоровою альтернативою".

"Як вказала ВООЗ, куріння сигарет і вейпів може сприяти посиленню тяжкості симптомів COVID-19, як порівняти з тими, хто не палить. Їм частіше потрібна реанімація та штучна вентиляція легень", – сказано в дослідженні, проведеному під керівництвом професора Томаса Мунзеля, кардіолога з Майнца.

Вчені підкреслюють, що куріння саме собою є загальновизнаним чинником ризику респіраторних інфекцій. Тому воно робить пацієнтів із COVID-19 більш сприйнятливими до тяжких симптомів, що може призвести до зростання смертності.

"Відповідно, беручи до уваги потенційну гостру легеневу та серцево-судинну токсичність електронних сигарет, використання цих продуктів може підвищити ризик розвитку важкої хвороби в пацієнтів з COVID-19", – сказано в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики з'ясували, що легені, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій. Отже, організм курця більш схильний до потрапляння коронавірусу (COVID-19).

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