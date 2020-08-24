Вчені з'ясували спосіб, який може уповільнити старість

Підтримання нормального рівня заліза в крові є одним із ключових факторів уповільнення старіння та збільшення тривалості життя.

До такого висновку прийшла міжнародна команда дослідників з Единбурзького університету в Великобританії та Інституту біології старіння Макса Планка в Німеччині, передає Science and Technology Daily.

Вчені проаналізували генетичні дані 1,75 мільйона осіб із трьох загальнодоступних баз даних.

Вони зосередили увагу на трьох показниках, пов'язаних зі старінням організму: загальна природна тривалість життя, тривалість активного життя, тобто без серйозних хвороб, і довголіття.

Команда визначила десять областей геному, пов'язаних із трьома перерахованими вище показниками. У дослідженні заявляється, що геноми, пов'язані із залізом, явно виділялися в аналізі всіх трьох показників старіння.

Вчені вважають, що гени, що беруть участь у метаболізмі заліза в крові, частково відповідальні за здорову довге життя.

При цьому аномально високий або занадто низький рівень заліза з віком може привести до хвороби Паркінсона, захворювань печінки та зниження здатності організму протистояти інфекціям.

Як зазначили вчені, найбільш уразливі щодо ризику залізодефіцитної анемії немовлята, вагітні та жінки. Жінки загалом більше схильні до дефіциту заліза через менструації, схуднення та інші чинники.

"Надлишок заліза не менш небезпечний, ніж його дефіцит. Підвищений рівень заліза в крові може привести до запалення тканин, пошкодження органів і порушення роботи кровотворної системи", – сказано в статті.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з Університету Единбурга заявили, що реальним способом зберегти молодість і здоров'я шкіри є збалансоване харчування.