Вчені з'ясували, що викликає важку форму COVID-19

Одна з найстаріших гілок імунної системи людини, яка називається комплементом, може впливати на тяжкість захворювання на COVID-19.

Як повідомило Medical Press, такого висновку дійшли дослідники з Ірвінговского медичного центру Колумбійського університету. Коронавіруси є майстрами мімікрії, особливо з білками комплементу.

Серед інших результатів, що зв'язують комплемент з COVID, дослідники виявили, що люди з віковою макулярною дегенерацією – розладом, викликаним надактивним комплементом, – більш схильні до ризику розвитку важких ускладнень і смерті від COVID.

Зв'язок з комплементом передбачає, що існуючі ліки, які пригнічують систему комплементу, можуть допомогти в лікуванні пацієнтів з важким захворюванням.

Автори також виявили докази того, що активність згортання крові пов'язана з тяжкістю COVID і що мутації в певних генах комплементу і коагуляції пов'язані з госпіталізацією пацієнтів з COVID.

"Разом ці результати дають важливе уявлення про патофізіологію COVID-19 і малюють картину ролі комплементу і шляхів коагуляції у визначенні клінічних результатів пацієнтів, інфікованих коронавірусом", – сказав Саги Шапіра, доктор філософії, який проводив дослідження.

Білки-комплементи працюють подібно до антитіл і допомагають знищувати патогенні мікроорганізми, прилипаючи до вірусів і бактерій і позначаючи їх для знищення. Комплемент також може збільшити коагуляцію і запалення в організмі.

"Новий коронавірус, імітуючи білки комплементу або коагуляції, може привести обидві системи в гіперактивний стан", – зазначив Шапіра.

Дослідники виявили, що серед 11 000 пацієнтів, що надійшли в медичний центр Colvingia University Irving з підозрою на COVID-19, більше 25% – з віковою макулярною дегенерацією померли, в порівнянні із середнім показником смертності 8,5%, і приблизно 20% потребували інтубації. Більш високі показники смертності та інтубації не можуть бути пояснені відмінностями у віці або статі пацієнтів.

"Комплемент також більш активний при ожирінні і діабеті, і може допомогти пояснити, принаймні частково, чому люди з такими захворюваннями також мають більший ризик смертності від COVID-19", – сказав Шапіра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тип коронавірусу, вплив якого на багато органів людини, що заразилася, давно доведено вченими, здатний сильно вражати серце, що може призвести до летального результату.

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