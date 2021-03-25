Вчені знайшли у померлих людей "гени зомбі": як це працює

У мережі опублікували результати нового дослідження американських вчених із Університету Іллінойсу в Чикаго (UIC), які заявили про виявлення в мозку померлих людей "генів зомбі". Вони нібито виникають протягом декількох годин після їхньої смерті.

Водночас, за словами фахівців, такі гени підвищують активність, продовжують рости і можуть досягати гігантських розмірів. Дослідники називають їх "гліальними клітинами", пише Daily Mail.

Хоча спостереження за тим, як гени оживають після розтину, може здатися дивним, експерти кажуть, що це не повна несподіванка, тому що цим клітинам доручено "прибирати речі після травм мозку", таких як кисневе голодування або інсульт.

Вчені виявили "гени зомбі" в мозку померлих людей

"Більшість досліджень припускають, що все в мозку зупиняється, коли перестає битися серце, але це не так. Наші результати знадобляться для інтерпретації досліджень тканин людського мозку. Ми просто не оцінили ці зміни досі", – розповідають у науковій статті на Scientific Reports доктор Джеффрі Лоеб і його колеги з відділу неврології та реабілітації UIC.

Дослідники проаналізували свіжу тканину мозку, зібрану під час стандартної операції на головному мозку людини з неврологічним розладом. Було з’ясовано, що майже 80% генів залишалися порівняно стабільними протягом 24 годин – їхня експресія не сильно змінилася.

Вчені з'ясували, що "гени зомбі" виростають до гігантських розмірів, із яких протягом багатьох годин після смерті проростають придатки, схожі на "руки". Джерело: dailymail.co.uk

Фахівці пояснюють, що це прокидаються гени, які забезпечують основні клітинні функції і зазвичай використовуються в наукових дослідженнях, щоб показати якість тканини. Також вони відомі як "гени домашнього господарства".

Інша ж група генів, яка наявна в нейронах і, як було показано, бере активну участь у діяльності людського мозку (пам'ять, мислення і судомна активність), швидко деградувала протягом декількох годин після смерті. За словами Лоеба, ці гени важливі для дослідників, які вивчають такі розлади, як шизофренія і хвороба Альцгеймера.

І нарешті третя група генів – "гени зомбі" – збільшувала свою активність у той же час, коли кількість нейронних генів знижувалося. Пік посмертних змін настав приблизно через 12 годин.

"Гени зомбі" збільшували свою активність у той час, коли гени нейронів знижувалися. Джерело: dailymail.co.uk

Вчені кажуть: ці результати не означають, що тепер вони і їхні колеги повинні відмовитися від програм дослідження тканин людини. Натомість мають брати до уваги ці генетичні та клітинні зміни і максимально скорочувати посмертний інтервал, щоб зменшити масштаби цих змін.

"Хороша новина з наших відкриттів полягає у тому, що тепер ми знаємо, які гени і типи клітин стабільні, які деградують, а які з часом збільшуються, щоб можна було краще зрозуміти результати посмертних досліджень мозку", – підсумував Лоеб.

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