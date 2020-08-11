Вчені знайшли спосіб спрогнозувати розвиток діабету в новонароджених

Вчені придумали унікальний тест, завдяки якому можна визначити схильність до розвитку діабету I типу в новонароджених. Для цього достатньо буде взяти у дитини кров.

Розробка належить міжнародній групі фахівців під керівництвом дослідників із британського Університету Ексетера. Про це повідомляє Nature Medicine.

Зазначається, що новий метод об'єднав генетичний аналіз і виявлення аутоантитіл – біомаркерів діабету, які визначають схильність людини до такого захворювання.

Вчені розробили тест, що дозволяє прогнозувати розвиток діабету в немовлят

Водночас вчені стверджують, що їхній новий тест удвічі краще прогнозує розвиток діабету в новонароджених, ніж старі методи. Ба більше, підкреслюють вони, він також прогнозує появу в дітей кетоацидозу – симптому, за якого в крові накопичуються небезпечні продукти недорозщеплення в разі дефіциту інсуліну.

"Це дозволить почати лікування якомога раніше, за підозри в немовляти на розвиток діабету", – заявив професор Вільям Хагопіан.

Також зазначається, що фахівці не планують зупинятися в своєму дослідженні. За його допомогою вони мають намір знайти способи ранньої діагностики таких генетичних розладів, як, наприклад, целіакія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ознаки того, що в зрілому віці людині загрожує ризик розвитку діабету, можуть бути виявлені вже у восьмирічному віці, стверджують британські вчені з Університету Брістоля.