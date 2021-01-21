Учені знайшли новий спосіб потрапляння COVID-19 у легені

Карина Бондаренко Новини медицини 06:11, 21.01.2021 Оновлено: 07:02, 21.01.2021

Китайські вчені виявили новий спосіб потрапляння коронавірусної інфекції в легені людини.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Cell Research. Експерти заявили, що "вхідними воротами" в клітини легенів і бронхів для COVID-19 може бути не тільки білок ACE2.

ACE2 вважається основним каналом проникнення коронавірусу. Як з'ясувалося, ним може бути і фермент AXL.

Що таке AXL

AXL – це мембранний білок, який відповідає за багато фізіологічних процесів, зокрема виживання клітин, їх розподіл та імунні відповіді.

Учені визначили, що від'єднання цих рецепторів може значно скоротити кількість вірусних копій РНК в епітеліальних клітинах легенів людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, уражені коронавірусом легені більше не здатні виконувати свою функцію. А намагаючись врятуватися, у якийсь момент вони починають знищувати самі себе.

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