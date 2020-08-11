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Вчені знайшли новий спосіб боротьби з COVID-19

5.6т
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Використання існуючих протиракових препаратів для придушення активності ферментів протеїнкиназ дозволить знизити вартість терапії при малярії, гепатиті і COVID-19.

Дослідження групи вчених Мельбурнського королівського технологічного інституту опубліковано в журналі Nature Communications. Фахівці з'ясували, що паразити плазмодії, що викликають малярію, в значній мірі залежать від активності ферментів протеинкиназ в червоних кров'яних тільцях.

Вони вивчали, як плазмодій взаємодіє з червоними кров'яними клітинами людини на різних стадіях зараження малярією. Паразит змінює життєдіяльність еритроцитів таким чином, що ті приховують його від уваги імунітету і створюють умови, комфортні для його безстатевого розмноження.

Також вони з'ясували, що ліки, розроблені для боротьби з раком, які інактивують ці ферменти, дуже ефективні в знищенні паразитів.

Це дозволить знизити вартість терапії і прискорити впровадження нових препаратів, що діють проти малярії та інших вірусних (СOVID-19 і гепатиту) і бактеріальних інфекцій, в тому числі стійких до антибіотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, датська біотехнологічна компанія Union Therapeutics почала клінічні випробування на людях свого нового препарату для лікування коронавірусу, який більш ніж в 40 разів ефективніший, ніж використовуваний зараз препарат "Ремдесивір".

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
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