Вчені знайшли нові ефективні антибіотики проти стійких бактерій

Дослідники відкрили новий клас антибіотиків, які поєднують пряме знищення всіх стійких до ліків бактерій з одночасною імунною відповіддю для боротьби з їх резистентністю до протимікробних препаратів.

Результати вчених The Wistar Institute були опубліковані в журналі Nature.

Метою вчених був пошук молекул, які можуть вбити інфекції, які важко піддаються лікуванню, одночасно посилюючи природну імунну відповідь господаря. Цей клас речовин називається імуноантибіотиками подвійної дії.

Існуючі антибіотики націлені на найважливіші бактеріальні функції, включаючи синтез нуклеїнових кислот і білків, побудову клітинної мембрани і метаболічні шляхи. Однак бактерії можуть набувати лікарської стійкості, змінюючи бактеріальну мішень, проти якої спрямований антибіотик. Використання імунної системи одночасно з дією антибіотика ускладнює розвиток стійкості у бактерій.

В якості мішені був обраний немевалонатний шлях – метаболічний шлях, який відповідає за біосинтез ізопреноїдів, необхідних більшості патогенних бактерій для виживання. У біосинтезі цих молекул бере участь фермент IspH, вплив на який може заблокувати метаболічний шлях та вбити патогенів.

За допомогою комп'ютерного моделювання з декількох мільйонів комерційно доступних сполук були обрані найсильніші інгібітори IspH.

ВООЗ оголосила стійкість мікроорганізмів до антибіотиків однією з 10 основних загроз здоров'ю людства. За оцінками, до 2050 року стійкі до антибіотиків інфекції можуть забирати 10 мільйонів життів щорічно. Список бактерій, які стають стійкими до лікування всіма доступними варіантами антибіотиків, зростає, тому є гостра потреба в нових ефективних препаратах.

Раніше MedOboz повідомляв, що антибіотики можуть бути необхідні при COVID-19. Є ситуації, коли до коронавірусної інфекції приєднується ще і бактеріальна, тоді необхідно призначати такі лікарські засоби.