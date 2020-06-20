COVID-19 може передаватися через унітаз: учені сказали, як вберегти себе

Вчені вважають, що змивання унітазу із закритою кришкою може допомогти зупинити поширення COVID-19.

У дослідженні вчених, на яке посилається Daily Mail, відзначено, що коронавірус дуже живучий і здатний пережити подорож через травну систему людини. Він може міститися в фекаліях навіть через кілька тижнів після зникнення симптомів.

"Через турбулентность, що створює швидкий потік води, змив в унітазі формує хмару інфекційних частинок, яка може підніматися на висоту до 3 футів (1 метр). Деякі частинки уловлюються чашею унітазу або водою, проте якщо унітаз не прикритий кришкою, в простір над стульчаком піднімається до 60% крапель", – зазначено в дослідженні.

За твердженням вчених, таким чином вірус може або безпосередньо заразити іншу людину, або осісти на розташованих поблизу поверхнях.

Щоб не допустити цього, фахівці закликали людей, що користуються загальними або громадськими туалетами, закривати кришку перед тим, як натиснути на ручку змиву.

Зараз багато людей носять маски і використовують антисептик для рук або противірусні серветки, щоб зменшити ризик передачі інфекції, але мало хто знає про ризики, пов'язані з фекаліями. Щоб глибше вивчити ризик зараження людей при відвідуванні туалету, дослідники з університету Янчжоу провели серію комп'ютерних симуляцій.

Вони встановили, що після змиву утворюється завихрення, яке схоже на торнадо або вир. Потім цей вихор здіймається в повітря і розносить заражені краплі, які можуть містити будь-який вірус, включаючи грип або коронавірус.

"Можна припустити, що при частому використанні туалету швидкість буде ще вищою, наприклад, для сімейного туалету під час напруженого часу або громадського туалету, який обслуговує густонаселений район", – сказав Цзі-Сян Ван з університету Янчжоу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, передача коронавірусної інфекції від зараженої людини до здорової в більшості випадків відбувається через руки.

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