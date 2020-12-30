Вчені встановили, як пошкодження мозку впливає на виживаність при COVID-19

Госпіталізовані хворі на COVID-19 з такими мозковими ускладненнями, як інсульт та сплутаність свідомості, мають підвищений ризик смерті.

До такого висновку прийшли вчені з США, передає WebMD.

Наявність неврологічних симптомів, зокрема інсульту та спутаного або зміненого мислення, може вказувати на більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби, навіть якщо легеневі проблеми не є серйозними.

Науковий колектив проаналізував дані близько 4 700 хворих на COVID-19. У 12% були виявлені серйозні неврологічні порушення, що стало приводом для лікарів призначити візуалізацію мозку. До контрольної групи увійшли 1 700 пацієнтів з коронавірусною інфекцією без симптомів з боку нервової системи.

Серед пацієнтів, яким була проведена візуалізація головного мозку, у 55 був діагностований інсульт, а у 258 – сплутаність свідомості або порушення мислення.

У порівнянні з контрольною групою, ймовірність смерті у пацієнтів з інсультом була в два рази вище (49% проти 24%), а у пацієнтів з сплутаністю свідомості ризик смерті був теж значно вище (40% проти 33%). Дослідники відзначили, що більше половини пацієнтів, які перенесли інсульт, не мали високого кров'яного тиску або інших факторів ризику цього захворювання.

За словами вчених, отримані дані можуть поліпшити догляд за хворими, які постраждали від пандемії коронавірусу, і, отже, врятувати більше життів.

Раніше MedOboz писав, що COVID-19 може призводити до неврологічних ускладнень не тільки в тяжких, але і в помірних випадках, серед них – інсульт, судоми, рухові розлади, запальні захворювання.