Учені вперше зняли на відео, як мозок очищається від мертвих клітин

Американські вчені вперше зняли на відео, як мозок очищається від мертвих нейронів. Випробування пройшли на лабораторних мишах.

Як повідомляє Science Alert, дане дослідження може допомогти в лікуванні вікових порушень мозку і неврологічних розладів. Подальші роботи повинні показати, як працює очищення мозку, і тоді вчені зможуть краще проводити діагностування.

У своєму дослідженні вчені вивчали гліальні клітини, які відповідають за виконання роботи з очищення мозку. У роботі фахівці використовували техніку, названу 2Phatal, для впливу на одну клітку мозку для апоптозу (загибелі клітин) в миші, а потім слідували за маршрутом гліальних клітин з використанням флуоресцентних маркерів.

"Замість того, щоб бити по голові молотком і викликати тисячі смертей, спонукання до загибелі однієї клітини дозволяє нам вивчати те, що відбувається відразу після того, як клітини починають умирати, і спостерігати за багатьма іншими залученими клітинами. Це було неможливо раніше. Ми можемо з великою ясністю показати, що відбувається, і зрозуміти процес", – пояснив невролог Гайм Груцендлер.

У дослідженні було відзначено, що якщо один тип гліальних клітин з якої-небудь причини пропустить мертвий нейрон, інші типи клітин візьмуть на себе свою роль в процесі видалення відходів, припускаючи, що між гліальними клітинами відбувається зв'язок.

Також вчені додали, що в ході вивчення було встановлено, що мозок старіших мишей був менш ефективним у видаленні мертвих нервових клітин.

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