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Учені вперше зняли на відео, як мозок очищається від мертвих клітин

2.9т
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Американські вчені вперше зняли на відео, як мозок очищається від мертвих нейронів. Випробування пройшли на лабораторних мишах.

Як повідомляє Science Alert, дане дослідження може допомогти в лікуванні вікових порушень мозку і неврологічних розладів. Подальші роботи повинні показати, як працює очищення мозку, і тоді вчені зможуть краще проводити діагностування.

У своєму дослідженні вчені вивчали гліальні клітини, які відповідають за виконання роботи з очищення мозку. У роботі фахівці використовували техніку, названу 2Phatal, для впливу на одну клітку мозку для апоптозу (загибелі клітин) в миші, а потім слідували за маршрутом гліальних клітин з використанням флуоресцентних маркерів.

"Замість того, щоб бити по голові молотком і викликати тисячі смертей, спонукання до загибелі однієї клітини дозволяє нам вивчати те, що відбувається відразу після того, як клітини починають умирати, і спостерігати за багатьма іншими залученими клітинами. Це було неможливо раніше. Ми можемо з великою ясністю показати, що відбувається, і зрозуміти процес", – пояснив невролог Гайм Груцендлер.

У дослідженні було відзначено, що якщо один тип гліальних клітин з якої-небудь причини пропустить мертвий нейрон, інші типи клітин візьмуть на себе свою роль в процесі видалення відходів, припускаючи, що між гліальними клітинами відбувається зв'язок.

Також вчені додали, що в ході вивчення було встановлено, що мозок старіших мишей був менш ефективним у видаленні мертвих нервових клітин.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у половини пацієнтів з COVID-19, яких перевірили за допомогою МРТ, виявили аномалії головного мозку.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
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