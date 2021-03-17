Вчені визначили фактор, що підвищує ризик смерті від COVID-19

Люди, які повільно ходять, більше схильні до ризику померти від коронавірусу (COVID-19), ніж ті, хто віддають перевагу швидкій ходьбі.

За даними вчених з Університету Лестера в Великобританії, в такому разі шанс померти від хвороби виростає в чотири рази, пише Leicestershire Live.

Фахівці з'ясували, що люди з нормальною вагою, які ходять зі швидкістю менш ніж як милі на годину (більш ніж 4,8 км/год), майже в 2,5 рази частіше хворіють на COVID-19 і в 3,75 раза частіше вмирають від вірусу.

У своїй роботі вчені вивчили показники більш 412 тисяч осіб із британського біобанку (база медичних і генних даних пів мільйона громадян у віці від 40 до 69 років). Фахівці вивчили взаємозв'язок між захворюваністю на COVID-19, вагою і темпом ходьби.

"Ми вже знаємо, що ожиріння і слабкість є ключовими факторами ризику для COVID-19. Це перше дослідження, що показує, що у людей, які повільно ходять, набагато вищий ризик серйозних захворювань, пов'язаних із COVID-19, незалежно від їхньої ваги. Оскільки пандемія продовжує надавати безпрецедентне навантаження на служби охорони здоров'я і спільноти, виявлення осіб, що піддаються найбільшому ризику, і вживання профілактичних заходів для їхнього захисту має вирішальне значення", – підкреслив провідний дослідник дослідження і професор Том Єйтс.

Вчений припустив, що у "швидких" людей загалом хороше серцево-судинне і серцеве здоров'я, що робить їх більш стійкими до зовнішніх стресів, включно з вірусними інфекціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка пояснила, що коронавірус не є безпосередньою причиною смерті хворих, але він агресивно провокує ускладнення, що призводить до летального результату.