Вчені визначили фактор, що підвищує ризик смерті від COVID-19

Люди, які повільно ходять більше схильні до ризику померти від коронавірусу (COVID-19), ніж ті, хто віддають перевагу швидкій ходьбі.

За даними вчених з Університету Лестера в Великобританії, в такому випадку шанс померти від хвороби виростає в чотири рази, пише Leicestershire Live.

Фахівці з'ясували, що люди з нормальною вагою, які ходять зі швидкістю менше трьох миль в годину (більше 4,8 км/год), майже в 2,5 рази частіше хворіють на COVID-19 і в 3,75 рази частіше вмирають від вірусу.

У своїй роботі вчені вивчили показники більш 412 тисяч осбі з британського біобанку (база медичних і генних даних півмільйона громадян у віці від 40 до 69 років). Фахівці вивчили взаємозв'язок між захворюваністю COVID-19, вагою і темпом ходьби.

"Ми вже знаємо, що ожиріння і слабкість є ключовими факторами ризику для COVID-19. Це перше дослідження, що показує, що у людей, які повільно ходять набагато вище ризик серйозних захворювань, пов'язаних з COVID-19, незалежно від їх ваги. Оскільки пандемія продовжує надавати безпрецедентну навантаження на служби охорони здоров'я і спільноти, виявлення осіб, що піддаються найбільшому ризику, і прийняття профілактичних заходів для їх захисту має вирішальне значення", – підкреслив провідний дослідник дослідження і професор Том Йейтс.

Вчений припустив, що у "швидких" людей в цілому гарне серцево-судинне і сердечне здоров'я, що робить їх більш стійкими до зовнішніх стресів, включаючи вірусні інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка пояснила, що коронавірус не є безпосередньою причиною смерті хворих, але він агресивно провокує ускладнення, що призводить до летального результату.

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