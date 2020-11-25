Учені виявили важливу особливість мутацій коронавірусу

Коронавірус, що спричиняє COVID-19, мутує в міру того, як пандемія розвивається у всьому світі, але жодна із задокументованих нині мутацій не дає йому змоги поширюватися швидше.

Про це повідомило Reuters із посиланням на дослідження міжнародної групи вчених. У ньому вивчили набори даних вірусних геномів 46 723 людей із COVID-19 із 99 країн.

Учені виявили 12 700 мутацій або змін у вірусі SARS-CoV-2.

"На щастя, ми виявили, що жодна з цих мутацій не сприяє більш швидкому поширенню COVID-19", – сказала Люсі ван Дорп, професорка Інституту генетики Університетського коледжу Лондона.

Однак вона додала, що потрібно зберігати пильність і далі відстежувати нові мутації, особливо після поширення вакцин.

Більшість мутацій нейтральна, але деякі з них можуть бути корисними або шкідливими для вірусу, а деякі – можуть зробити вакцини проти них менш ефективними. Коли віруси так змінюються, вакцини проти них потрібно регулярно адаптувати, щоб гарантувати, що вони потрапляють у потрібну ціль.

Франсуа Балу, професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який також працював над дослідженням, сказав, що його результати нині не становлять загрози для ефективності вакцини від COVID-19.

Однак він попередив, що неминуче впровадження вакцин може створити новий селективний тиск на вірус, який намагатиметься ухилитися від імунної системи людини.

"Вірус може знайти нові мутації, щоб уберегтися від вакцини, але ми впевнені, що зможемо швидко їх помітити, а це дасть змогу вчасно скоригувати вакцини", – заявив Балу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мутація коронавірусу, яка стала найпоширенішою у світі, може бути більш заразною, ніж вихідна форма вірусу. На штам D614G випадає понад 85% світових випадків зараження COVID-19.

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