Вчені виявили шість типів коронавірусу

Біологи вивчилии більше 10 тисяч зразків геному COVID-19 по всьому світу і знайшли шість його клонів.
Об'ємне наукове дослідження, присвячене методу ідентифікації різновидів вірусу опубліковано в електронній науковій бібліотеці bioRxiv. Вчені зосередили увагу на трьох регіонах – США, Європі і Китаї.
Вчені виявили шість типів коронавіруса
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У кожному з них модифікації коронавірусу мали свої відмінні риси і тенденції розвитку. Також відзначено, що створена на сьогоднішній день класифікація типів коронавірусу може з часом змінитися, оскільки вірус продовжує клонуватися.
Дослідники відзначили, що COVID-19 мутує приблизно з тією ж швидкістю, що і звичайний грип.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай може випустити перші вакцини для "екстреного використання" проти коронавіруса нового типу вже восени 2020 року.
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