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Вчені виявили шість типів коронавірусу

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Біологи вивчилии більше 10 тисяч зразків геному COVID-19 по всьому світу і знайшли шість його клонів.

Об'ємне наукове дослідження, присвячене методу ідентифікації різновидів вірусу опубліковано в електронній науковій бібліотеці bioRxiv. Вчені зосередили увагу на трьох регіонах – США, Європі і Китаї.

Вчені виявили шість типів коронавіруса

Вчені виявили шість типів коронавіруса

iStock

У кожному з них модифікації коронавірусу мали свої відмінні риси і тенденції розвитку. Також відзначено, що створена на сьогоднішній день класифікація типів коронавірусу може з часом змінитися, оскільки вірус продовжує клонуватися.

Дослідники відзначили, що COVID-19 мутує приблизно з тією ж швидкістю, що і звичайний грип.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай може випустити перші вакцини для "екстреного використання" проти коронавіруса нового типу вже восени 2020 року.

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Коронавірус Дослідження вчених
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вірус
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