Вчені винайшли "витверезну" маску, яка висмоктує алкоголь

Вчені з Канади винайшли пристрій, який допомагає за допомогою гіпервентиляції швидше вивести алкоголь з організму людини.

Про це написало видання Futurism. Будь-хто, у кого є алкоголь в крові, постійно його видихає з низькою частотою, тому людина тверезіє повільно.

Це змусило вчених з мережі охорони здоров'я Університету Торонто задуматися, чи може гіпервентиляція прискорити цей процес. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Scientific Reports, гіпервентиляція виводить кисень з організму в три рази швидше, ніж зазвичай.

Єдиним мінусом такого способу є те, що людське тіло не пристосоване до тривалої гіпервентиляції.

Новий пристрій ClearMate являє собою не більш ніж кисневу маску, підключену до насоса в формі портфеля.

Пристрій випускає суміш вуглекислого газу і кисню, яка викликає гіпервентиляцію. Водночас він не дає користувачеві знепритомніти від посиленого дихання протягом тривалого часу.

"Цей метод настільки простий і очевидний, що навіть дивлячись на нього, ніхто не усвідомлює його потенціал", – сказав анестезіолог і автор дослідження доктор Джозеф Фішер.

ClearMate був протестований на добровольцях, яких перед цим напоїли горілкою.

Однак автори винаходу вважають, що він допоможе не тільки прийти до тями після зайвого вживання алкоголю, але також буде корисний в невідкладній медичній допомозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживання алкоголю впливає на перебіг коронавірусної інфекції, яку викликає SARS-CoV-2. Інфікована коронавірусом людина, приймаючи спиртні напої, може тільки погіршити форму захворювання.