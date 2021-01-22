Учені винайшли прилад для оцінки заразності штамів COVID-19

Канадські вчені винайшли прилад, який може оцінювати рівень заразності деяких нових штамів COVID-19.

Пристрій оцінює взаємодію шипа коронавірусу і ферменту АСЕ2, через який він проникає в організм, йдеться в статті на Biorxiv.org.

Під час розробки вчені з Університету Куїнс та Університету Британської Колумбії прикріпили до шипа один фрагмент білка люциферази, а до ферменту – інший. У процесі з'єднання двох компонентів люцифераза світиться. Зазначається, що такий самий фермент працює у світлячків.

За інтенсивністю світла можна оцінити, як багато шипів зв'язалося з АСЕ2. Аналіз за допомогою такого пристрою триває пів години.

Прилад можна також використовувати для оцінки ефективності ліків від коронавірусу. Якщо препарат для блокування шипа вірусу працює, то система не буде виділяти світло, оскільки фрагменти люциферази не поєднанаються. Оцінити заразність нового штаму коронавірусу можна, якщо мутація торкнулася саме шипа.

"Цей простий і швидкий біосенсор значно прискорить виявлення вірусних мутантів і процеси відкриття ліків проти COVID-19", – повідомили автори винаходу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, австрійські вчені й компанія Nanographics вперше показали тривимірну модель коронавірусу SARS-CoV-2. Для її створення пробірку з вірусом заморозили і відсканували його частки.