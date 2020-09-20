Вчені розкрили таємницю глибокого сну: не будіть сплячих

Олексій Тітофф Новини медицини 06:18, 20.09.2020

У США вчені розкрили одну з таємниць глибокого сну. Саме в цій фазі сну відбувається будівництво і зміцнення структур, що з'єднують нейрони мозку один з одним – синапсів.

До такого висновку прийшли вчені разом з нейробіологами з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, передає Newsroom. Вони пояснили, що під час утворення синапсів відбуваються найяскравіші сни. Таким чином, мозок не спить, а нейрони взаємодіють між собою.

Для свого дослідження вчені створили кількісну модель зміни активності мозку по мірі зростання дитини – від народження до п'ятнадцяти років – яка вперше показала, що з віком змінюється функція сну.

В результаті було виявлено, що приблизно у віці двох з половиною років основна функція сну змінюється: від побудови інфраструктури мозку – до його відновлення та щоденного очищення від пошкоджень. У такий період у дітей скорочуються фази швидкого сну, і зменшується його тривалість.

Вчені закликали не будити немовлят під час фази швидкого сну, оскільки в цей час відбувається реорганізація мозку. Потім протягом усього життя у людини буде переважати вже повільний сон, який відповідає за відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що денний сон може бути смертельно небезпечним.

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