Вчені пояснили, наскільки ефективне носіння двох масок

Носіння одночасно двох масок із невисокою фільтрувальною здатністю може більш ефективно захищати від вірусів, якщо недоступні вироби зі спеціального матеріалу.

Про це написало Health із посиланням на дослідження вчених. Видання уточнило, що воно поки не пройшло експертної оцінки, тому його результати не можуть використовувати медики.

Згідно з останньою науковою доповіддю Центрів із контролю і профілактики захворювань США (CDC), захист обличчя може знизити ризик зараження коронавірусом більш ніж на 70%. Деякі люди почали використовувати "подвійне маскування", щоб зменшити шанси заразитися COVID-19.

Доктор медицини і завідувач кафедри анестезіології у Wake Forest Baptist Health у Вінстон-Салемі Скотт Сигал провів випробування низки тканинних матеріалів, щоб побачити, наскільки вони ефективні як маски для обличчя.

За його словами, носіння двох масок може бути розумною ідеєю, якщо їхня фільтрувальна здатність не дуже висока.

Його дослідження показало, що кілька шарів тканини фільтрують вірусні частинки краще, ніж один, а два шари високоякісної тканини зі щільним переплетенням працюють найкраще.

"У разі використання матеріалів нижчої якості більша кількість шарів може працювати краще", – сказав Сігал.

Він підкреслив, що носіння відносно вільної хірургічної маски або маски іншого медичного типу одночасно з маскою із тканини, що щільно прилягає, поверх неї може створити кращий захисний "сендвіч".

Як писав OBOZREVATEL, учень Дніпровського ліцею інформаційних технологій Артем Кисельов разом із командою створив розумну маску, яка може відстежувати пульс, частоту дихання, насиченість крові киснем, температуру тіла і повітря, що видихається. Ці показники мають допомогти діагностувати гострі респіраторні захворювання, зокрема COVID-19.