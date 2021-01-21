Учені пояснили, чому довгожителі можуть легко переносити COVID-19

Учені з'ясували, що секрет легкого перебігу коронавірусної інфекції у довгожителів може критися в імунній системі.

Іспанські експерти проаналізували зразки двох людей старших за 100 років, які вилікувалися від серйозних проблем, пише La Repubblica.

З'ясувалося, що порівняно з молодими людьми, у них дуже низькі значення деяких білків, пов'язаних із запаленням. Учені зробили висновок, що в них міститься багато протизапальних речовин, які контролюють інтенсивність імунної відповіді.

У довгожителів, які перемогли COVID-19, є свого роду "термостат", який вже зазвичай знає, як регулювати температуру запалення і який під час коронавірусу контролює відповідь імунної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ відзвітувала про смертність від вакцини проти коронавірусу. Також стало відомо про побічні ефекти.