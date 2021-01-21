Учені пояснили, чому довгожителі можуть легко переносити COVID-19

Карина Бондаренко Новини медицини 12:33, 21.01.2021 Оновлено: 13:12, 21.01.2021

Учені з'ясували, що секрет легкого перебігу коронавірусної інфекції у довгожителів може критися в імунній системі.

Іспанські експерти проаналізували зразки двох людей старших за 100 років, які вилікувалися від серйозних проблем, пише La Repubblica.

З'ясувалося, що порівняно з молодими людьми, у них дуже низькі значення деяких білків, пов'язаних із запаленням. Учені зробили висновок, що в них міститься багато протизапальних речовин, які контролюють інтенсивність імунної відповіді.

У довгожителів, які перемогли COVID-19, є свого роду "термостат", який вже зазвичай знає, як регулювати температуру запалення і який під час коронавірусу контролює відповідь імунної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ відзвітувала про смертність від вакцини проти коронавірусу. Також стало відомо про побічні ефекти.

Коментувати
Здоров'я Новини медицини

Дивіться також

Байден офіційно став президентом США. Відео присяги

"Слуги" задумали легалізувати вогнепальну зброю в Україні

Бахматюк звинуватив Ситника у знищенні 37 підприємств і 13 тисяч робочих місць

"Афера століття" олігарха Фукса, який утік із Росії, залишається безкарною: хто допомагав і чи буде просвіт

Кабмін із ганьбою звільнив Немілостівого після публікації OBOZREVATEL: усі деталі й відео